AMLO en la ONU: se enfrenta la crisis con estrategia social

Frente a la enfermedad terrible que ha sido a escala mundial el Covid-19 y los efectos económicos que provoca, México ha actuado con responsabilidad con la prioridad de salvar vidas e impedir que los efectos económicos generen hambre en el país, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su primera participación en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, que fue de carácter virtual por las condiciones sanitarias.

En un mensaje grabado que se difundió en ocasión del 75 aniversario de la ONU, el mandatario describió su estrategia para enfrentar las crisis sanitaria y económica, enfatizando en su apuesta por una visión diferente, ajena al endeudamiento y a la lógica de apoyar a los de arriba sobre la base del sofisma de que si llueve fuerte arriba, gotea abajo, como si la riqueza fuera contagiosa.

Estamos apoyando abajo y de manera directa al pueblo, destinando recursos que son fruto del ahorro por no permitir la corrupción y de la austeridad republicana, porque ya no hay lujos en el gobierno . Tras mencionar apretadamente sus políticas sociales, dijo que con estos apoyos a los sectores populares, en conjunción con el incremento de las remesas de los paisanos, que llegan a 10 millones de familias pobres, estamos fortaleciendo el consumo, y a pesar de la pandemia y la crisis, no hay hambre , se está garantizando el consumo básico de millones.

Después de describir las tres transformaciones históricas en el país y asegurar que pretende encabezar una cuarta para combatir la corrupción, agregó: “Les comento –dijo a la Asamblea– que había un avión presidencial, existe todavía, ya lo rifamos y todavía está en venta. Este avión es como un palacio en los cielos. Algo insultante para nuestro pueblo”.

Paralelamente, mencionó el reciente acuerdo comercial alcanzado con Estados Unidos y Canadá, que ha favorecido mayores inversiones en el país. Tengo mucha fe en el futuro de México y del mundo, soy creyente y mi credo es la fraternidad universal .

En materia sanitaria, consideró que se cuenta con el apoyo de expertos, médicos y enfermeras que se han entregado con humanismo para salvar vidas. Vamos avanzando, va disminuyendo el efecto nocivo de la pandemia .