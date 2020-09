Intelectuales rehúyen que se debata la corrupción: López Obrador

Ciudad de México. Ante la movilización del Frente Nacional Anti-AMLO (Frena) en las calles céntricas de la capital y el reciente desplegado de un grupo de intelectuales cuestionando las posturas presidenciales en el debate público, el jefe del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, los llamó a conformar un bloque conservador reaccionario a los cambios que se promueven en el país. Tras señalar que no es un movimiento que busque derrocarlo o dar un golpe de Estado, les recordó que pueden acudir a la figura de revocación de mandato en 2022.

El mandatario vinculó las movilizaciones del Frena con las protestas en Chihuahua, e incluso a los intelectuales orgánicos que también están en contra de nosotros y a los ex presidentes Salinas, Calderón y otros . Pueden agruparse y buscar detener la transformación por la vía pacífica, legal, democrática en las elecciones de junio del año próximo.

Nosotros vamos a seguir garantizando las libertades , dijo, aunque deploró que en Chihuahua se ponga en riesgo al país complicando el cumplimiento del tratado de aguas por una movilización con fines electorales.

A pregunta expresa volvió al tema de la consulta popular para enjuiciar a los ex presidentes afirmando que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación no aprueba el ejercicio ciudadano, ya hay investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía General de la República. Precisó que no es presionar a nadie. Es apego estricto a la legalidad. Así esta en el artículo 35 de la Constitución. Hice mi escrito con apego a ese marco legal. No veo que haya ningún obstáculo . De acuerdo con la Carta Magna, es sobre asuntos trascendentes. Este es un asunto trascendental .

Anunció que esta semana se emprenderán acciones para liberar las casetas tomadas en la carretera Tepic-Mazatlán, pues ya se han promovido denuncias de las empresas concesionarios que no pueden recuperar lo que invirtieron .

Aseveró que con el plan diseñado para enfrentar esta práctica que se enraizó en el pasado, se ha podido recuperar el cobro de 7 mil millones de pesos, por lo que pidió a la gente no dejarse manipular y no acudir a la toma de casetas y el bloqueo de vías de tren cuando ya no hay razones sociales para hacerlo.