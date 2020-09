Federalización de la educación en Michoacán no ha concluido: Auroles   

Morelia. El gobernador perredista de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, dijo que la federalización de la educación en Michoacán no ha concluido, “sin embargo, solo se firmó el convenio marco, faltando la firma de los lineamientos generales de convenio y los anexos correspondientes, así como el tema central, que es la construcción del vehículo de pago donde deberá de aportarse el dinero que le corresponde al estado y el que le corresponde a la federación, cosa que no se ha hecho”.

En las redes sociales dijo que escuchó decir este martes al presidente Andrés Manuel López Obrador, que el gobierno federal no le debe nada al magisterio michoacano, pero no ha aterrizado el proceso de federalización.

Al gobierno federal haber atendido la demanda de los maestros michoacanos y haber instruido para que se iniciara un proceso de revisión y de construcción de un acuerdo para resolver la problemática en torno al magisterio michoacano, reconoció.

“Debo reconocer que hubo avances, a tal grado que el 23 de enero del presente año se firmó el convenio que daría cauce a la solución definitiva de la problemática magisterial”, pero este proceso no ha concluido”, mencionó.

Hasta ahora lo que ha sucedido es la firma de un convenio cada quincena para que el gobierno federal radique a Michoacán los recursos que le corresponden, de acuerdo con el convenio para la quincena a través de una partida denominada U080, explicó.

“En consecuencia, el proceso no está concluido. Seguramente no le están informando con precisión, no le están dando la información objetiva. Debo decirle también que el monto acordado con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y con el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, no corresponde con la proyección que hace la Secretaría de Hacienda y en consecuencia con los recursos que está enviando”, dijo el mandatario estatal.

Hay otras demandas como plazas para egresados de las normales y recursos para el programa de jubilación para maestros que ya cumplieron o quienes no están en condiciones de servicio por la epidemia. “He solicitado en reiteradas ocasiones una reunión con el secretario de Hacienda para abordar el tema, pero solo ha habido silencio; llevo semanas, meses, pidiendo una reunión y es fecha que no se digna a recibirme”, comentó.

La Secretaría de Hacienda “se rehúsa a atender una instrucción que usted ya les dio, porque tanto la asignación de plazas como los programas de jubilación de los maestros tienen que ver con la federación; no es solo un asunto del estado. “En consecuencia, la información que a usted le dan es imprecisa y solo genera confusión entre el gremio magisterial, por lo que le pido y solicito le instruya al secretario Arturo Herrera a que me reciba para dar solución definitiva a este asunto”, explicó.