Descarta AMLO posibilidad de adquirir deuda contra estragos de pandemia

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó la posibilidad de adquirir deuda para hacer frente a los estragos de la pandemia.

“No, descarto esa opción, esa posibilidad. Tenemos finanzas públicas sanas, no va a haber deuda adicional. Nos está ayudando también que se está apreciando el peso”, señaló.

A pregunta expresa sobre lo dicho el lunes por el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, respecto de que en caso de un rebrote de la expansión del coronavirus el endeudamiento sería la segunda línea de defensa, el mandatario manifestó su confianza de que no haya un recrudecimiento de la crisis sanitaria y tampoco de la económica.

Destacó el factor de la apreciación del peso, el cual tiene ya cinco o siete semanas en esa condición, lo cual, apuntó, ayuda a la disminución del monto de la deuda.

Mencionó también la recuperación de empleos: 92 mil en agosto y, en lo que va de septiembre, 50 mil recuperados en septiembre, así como el apoyo sin precedente de las remesas, al tiempo de reiterar su confianza en la estrategia de su gobierno.

“Supimos equilibrar sin autoritarismo porque no hubo toque de queda", expresó.

Por eso - subrayó- "no veo ningún riesgo, no se advierte, toco madera, que vaya haber un rebrote en la pandemia, y también toco madera porque no creo que se presente un rebrote económico, es decir, de la crisis económica, desde luego que vamos adelante. Desde luego poco a poco pero vamos saliendo, eso es lo que planteo”, dijo durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

Previamente reiteró que los contagios van a la baja, aun cuando todavía haya enfermos y fallecimientos, al tiempo de pedir a la población que siga con las medidas preventivas para “que se acabe esta pesadilla”.

Señaló de nueva cuenta que México ha salido bien, a diferencia de otros países que les ha pegado fuerte la pandemia, si se analiza el número de casos y fallecidos con el tamaño de la población.

“Esto lo tengo que decir porque como hay campaña en contra del gobierno evidente, a veces no se tiene el contexto, sólo es médico, y no se informa lo que está pasando en el mundo, sólo de lo que sucede en México”, dijo.

Sí tengo que decir, agregó, y ofrezco disculpas a los pueblos hermanos, pero tengo que informarle al pueblo de México que tenemos menos fallecidos por habitantes que en Perú que han sufrido mucho, que en Chile, que en Ecuador, menos fallecidos que en Brasil, menos fallecidos que en Estados Unidos.

Desde luego, añadió, tenemos que continuar trabajando todos los días como lo hacemos .

Destacó el apoyo de la población para evitar que nos rebasara la pandemia, más aun frente a un sistema de salud totalmente deficiente, sin camas, sin ventiladores, sin médicos especialistas.

Entonces, dijo, al guardarnos se redujo el contagio, se aplanó la curva, no nos sucedió lo que pasó en España, en Italia, en Nueva York, en donde de repente creció el número de contagios, de enfermos, y no tenía manera de atenderlos, se saturaron los hospitales.

Nosotros logramos ganar tiempo, prepararnos, como aquí lo acaba de decir el doctor (López-Gatell) al aumentar nuestra capacidad de atención cuatro veces de lo que se tenía, contratamos más de 50 mil trabajadores de la salud y formamos médicos generales para atender Covid, por eso hemos salido.

Además, se logró el equilibrio, sin autoritarismo, fuimos abriendo la actividad productiva y esto nos ayudó a que no se nos desplomara tanto la economía, insistió.

“Aquí se supo equilibrar la crisis sanitaria con la económica”, aseveró, con el apoyo de las remesas, en 10 por ciento en términos reales, por lo que reiteró su perspectiva de que se alcanzarán este año los 40 mil millones de dólares.

“Por eso no se agravó tanto la situación económica y social, y por eso tengo confianza que vamos hacia adelante,enfrentando las dos crisis, y vamos a salir adelante”, indicó.