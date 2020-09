Reitera AMLO: manifestación opositora será respetada plenamente

Ciudad de México. Al reiterar las garantías de seguridad a la organización opositora Frente Nacional Anti AMLO (Frenaa), el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hoy que la movilización del grupo será respetada plenamente: “Es cosa nada más de informar sobre los tiempos. No creo que se trate de un movimiento violento que me quiera derrocar. Entiendo que es un movimiento pacífico, civil. No va a ser un golpe de Estado”.

Sostuvo que a iniciativa de su gobierno ya existe la figura de revocación de mandato como opción legal para que la sociedad decida.

Durante su conferencia de prensa, el mandatario fue cuestionado sobre los objetivos de la movilización del grupo opositor para demandar su salida del gobierno, ante lo cual planteó que “hay ya un procedimiento que no existía antes”, como es la revocación del mandato.

Dijo que este esquema podría reducir los tiempos de la movilización a marzo de 2022 o antes, si es que convencen a los legisladores de oposición de empatar la votación de la revocación de mandato con las elecciones de junio de 2021 y “yo estaría de acuerdo”.

“SI no es asi, pues vienen las elecciones de junio y ellos pueden convocar al pueblo a que no vote por el partido o los partidos que simpatizan con la idea de transformar al país, los que nos apoyan. Que voten por partidos opositores a nosotros, los que no quieren que continúe, que siga el antiguo régimen de corrupción de privilegios. Faltan nueve meses”.

Incluso sugirió que podrían agruparse sus opositores y recordó que en días pasados la movilización de productores en Chihuahua fue más clara, aseguró, con su cercania al Partido Acción Nacional, cuyo senador Gustavo Madero pretende obtener la candidatura a la gubernatura de Chihuahua.

“Ahí está ese grupo. Tienen relación con este otro grupo que se llama Frenaa y tienen también a los intelectuales orgánicos que también están en contra de nosotros. Los ex presidentes (Carlos) Salinas, (Felipe) Calderón, pueden agruparse y buscar detener la transformación por la vía pacífica, legal, democrática. En las elecciones de junio del año próximo”.

-¿Les permitirían llegar hasta el Zócalo?

-Ese tema lo maneja el gobierno de la ciudad. La información que dieron es que habría riesgos de provocación. La verdad es que sí queremos cuidarlos. Ayer uno de sus dirigentes se puso mal. Di instrucciones para que se le atendiera, no faltará servicio médico. Están en su derecho.

Al abundar en la explicación sobre que no se permitió el acceso de los opositores al Zócalo, López Obrador señaló que el gobierno de la ciudad quería evitar provocaciones con otros movimientos y para proteger la Catedral Metropolitana.

-¿Quién podría haberle hecho daño a la Catedral?

-Es cuidar, que no haya enfrentamientos, que no haya confrontación.