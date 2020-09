Frente en mi contra tendrá total seguridad: López Obrador

Jojutla, Mor., El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los integrantes del Frente Nacional Anti-AMLO tienen garantizadas sus libertades para mantenerse en plantón en el centro de la Ciudad de México. Expresó: ojalá no sea un plantón efímero y se queden los dirigentes del movimiento a acampar, como –recordó– hizo él durante mucho tiempo desde la oposición para exigir justicia y democracia.

Lo digo con todo respeto, que se sientan seguros porque nosotros vamos a estarlos cuidando, van a tener todo lo que necesiten para que se garanticen sus libertades , afirmó. A sus adversarios conservadores les aseguró: no somos iguales, no somos autoritarios, no somos represores; se garantizan libertades plenas .

Manifestó sentirse contento porque, imagínense, si no protestaran los conservadores me sentiría hasta frustrado, diría: no estamos haciendo nada, no hay ningún cambio, pero de verdad las cosas están cambiando y una prueba son precisamente esas protestas de los que antes se dedicaban a medrar, a saquear, a quedarse con lo que pertenece a todo el pueblo .

Los meros meros

El Presidente afirmó que ahora que “tomaron la decisión de bajarse de los carros, protestar y acampar, que se queden ahí; nada más que se queden todos, también los dirigentes, a dormir en las casas de campaña, que no se vayan a ir a los hoteles en la noche y que dejen nada más a la gente ahí durmiendo, sino que se queden los meros meros, los de arriba, los que encabezan este movimiento.