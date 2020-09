Esta semana se iniciará liberación de casetas Tepic-Mazatlán: AMLO

El gobierno federal iniciará esta semana un operativo para liberar las casetas Tepic-Mazatlán que se encuentran tomadas por una organización que las ocupa desde hace tiempo, aunque ya no hay motivos para retenerlas, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dijo que desde el año pasado se han iniciado acciones para evitar estas tomas de carreteras que ha permitido recuperar 7 mil millones de pesos que “se perdían, es como el huachicol” que evitaba que ingresaran esos recursos a la hacienda pública.

Durante la conferencia de prensa, dijo que ya las condiciones no son las mismas que antes que favorecían estas acciones, citando el ejemplo de que ya no hay evasión fiscal porque las grandes empresas han entendido el mensaje. “Estoy agradecido grandes contribuyentes que debían y hago reconocimiento, todos se han puesto al corriente, muy pocos faltas, pero nos ha ayudado muchísimo el que paguen, porque ante la crisis de la pandemia. No se nos cayó la recaudación, muy poco para lo que sucedió. Nos compensamos con el pago atrasado. De muchas empresas , miles de millones de pesos”.

Al abundar sobre la toma de casetas, detalló que las acciones se han concentrado en tres regiones: en las casetas de Tepotzotlán (carretera México-Querétaro) y Tlalpan (carretera México-Cuernavaca) se han recuperado 4 mil 656 millones de pesos; en Palmila y Baja California, la liberación permitió recuperar 2 mil 281 millones de pesos.

“Desde que llegamos está actuando para impedir que se tomen las casetas, se había convertido en una práctica tolerada en todos lados NO había causas de fondo, ya era sacar dinero al tomar las casetas y se está ahora evitando estas tomas y ya se está recuperando todo lo que se perdía”.

Citó el caso de la toma de la caseta de Mazatlán-Durango por una organización de ejidatarios

que reclamaban un incumplimiento de un pago que les ofrecieron cuando se construyó la carretera. Se hizo la revisión y efectivamente había un adeudo que se finiquitó para que se liberara la carretera. Llamó a evitar la manipulación en las protestas.