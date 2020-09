Desechan amparo promovido por Rosario Robles

Ciudad de México. El juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, desechó una demanda de amparo que promovió Rosario Robles Berlanga, ex secretaria de Desarrollo Social, contra la Fiscalía General de la República (FGR).

"Vista la demanda de amparo… se impone desechar… hágase del conocimiento de la parte promovente que en términos del artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, podrá oponerse a la publicación de sus datos personales. Notifíquese; personalmente, señala el resolutivo".

En su demanda, la ex secretaria de Estado, demandó los actos fuera de juicio "desplegado por el Fiscal General de la República, consiste en la violación al derecho humano de presunción de inocencia".

En agosto pasado, durante una videoconferencia que sostuvo con académicos de El Colegio de México, el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, explicó en ese entonces que el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, recibía un trato diferente al de la ex jefa del Gobierno capitalino, Rosario Robles Berlanga, porque el primero aceptó los cargos, está cooperando y ofreciendo pruebas, y en cambio ella no ha colaborado y rechaza las imputaciones en su contra.

En la actualidad, Robles Berlanga permanece privada de la libertad por su presunta responsabilidad en el desvío de más de 5 mil millones de pesos destinados a programas sociales durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. La audiencia intermedia de la ex funcionaria federal se programó para el próximo 26 de octubre, donde la FGR formulará la acusación en su contra y por el que solicita le impongan una pena de 21 años de prisión.