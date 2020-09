Niega López-Gatell que haya acuerdo para comprar vacuna rusa

Ciudad de México. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, reiteró que la reunión con representantes de la farmacéutica mexicana Landsteiner Scientific, interesada en comercializar 32 millones de dosis de la vacuna Sputnik V en México, no supone un acuerdo comercial o financiero de adquisición, no es el propósito y no es la manera en que se negocian los insumos para la salud por parte del gobierno mexicano ni por la Secretaría de Salud .

Luego de dar a conocer en su cuenta de Twitter que ayer por la tarde sostuvo un encuentro con directivos del citado laboratorio para conocer detalles de su colaboración con el gobierno ruso y la propuesta de conducir ensayos de la vacuna Sputnik V en México , en la conferencia vespertina en Palacio Nacional detalló que la reunión fue específicamente para conocer los elementos de evidencia que hasta el momento tengan en posesión Landsteiner o el gobierno ruso .