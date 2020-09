Frente Anti-AMLO inicia plantón en avenida Juárez

Ciudad de México. Integrantes del Frente Nacional Anti-AMLO (Frena) iniciaron este sábado un plantón a lo largo de avenida Juárez, en el Centro Histórico de la capital, para exigir la renuncia del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Desde las 10 de la mañana los manifestantes se concentraron en la explanada del Monumento a la Revolución con el propósito de marchar hacia el Zócalo, pero ante la imposibilidad de avanzar hacia dicha plaza, por la presencia de policías capitalinos a la altura del Palacio de Bellas Artes, decidieron quedarse en la mencionada avenida.

“¡Mexicanos, vamos a iniciar nuestro campamento aquí en tanto el señor López le da órdenes a sus lacayos de abrir el Zócalo! Empecemos a armar las tiendas de campaña y pongamos los obradores sanitarios aquí, así es que ¡a armar tiendas de campaña!”, dijo Gilberto Lozano uno de los coordinadores del Frena.

Los manifestantes se instalaron desde la altura de Bellas Artes y hasta Paseo de la Reforma y llevan mantas y pancartas en las que acusan al mandatario de querer instaurar una “dictadura comunista” en México.

Antes de que comenzara la marcha, Jaime Sandoval, uno de los organizadores de la movilización, había advertido que “nos vamos a plantar indefinidamente en donde sea. No es plantón, que quede claro: es ocupación, es nuestro derecho como ciudadanos. Si no nos dejan allá (en el Zócalo), donde sea, donde haya espacio (nos vamos a instalar). México es nuestro y no nos pueden prohibir el paso”.

De acuerdo con el manifestante, a este acto acudieron personas de diversos estados de la República, con tiendas de campaña que “son donaciones de toda la gente que ves aquí; solamente entre nosotros hemos comprado las cosas. Nadie nos financia, que quede claro. Y métanse en la cabeza: no hay ningún partido político aquí de por medio”.