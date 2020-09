El país ganó prestigio al buscar dirigir la OMC: Jesús Seade

Agregó que también consiguió el apoyo de América Latina, incluido Brasil. El funcionario descartó que la decisión haya tenido presiones políticas, pues se reconoce al país por su calidad multilateralista.

No salió, pues ni modo, no se ganan todas, pero ganamos prestigio para México. Fue la mejor candidatura , consideró.

Comentó que al organismo no le hace falta nombrar un director, sino un cambio de cultura, en la que valore la presencia de las mujeres en el comercio internacional, algo que estaba entre sus objetivos. Mencionó que no fue favorecido en parte porque no se buscaba que América Latina tuviera dos direcciones generales de la OMC sucesivas, ya que Roberto Azevedo, quien renunció al puesto de director general y dejó el cargo en agosto, es de Brasil.

Seade Kuri no expresó tener favoritismo por ninguno de los candidatos en contienda, aunque resaltó a Amina Mohamed, de Kenia; Ngozi Okonjo-Iweala, de Nigeria; Yoo Myung-hee, de Corea del Sur y a Liam Fox, del Reino Unido, aunque consideró que la votación se decantará hacia una mujer.