Rechaza el MIT destituir a Videgaray tras petición de alumnos

El Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés) rechazó una petición de un grupo de alumnos para despedir al ex canciller y ex titular de Hacienda de México, Luis Videgaray, quien funge como profesor titular en la universidad.

“El Sr. Videgaray sigue siendo un miembro bienvenido de la comunidad del MIT”, informó la institución educativa en una carta firmada por el rector Martin A. Schmidt y los decanos David C. Schmittlein y Daniel Huttenlocher.

Un grupo de estudiantes había solicitado la destitución del ex funcionario mexicano tras la denuncia del ex titular de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, en la que vinculó a Videgaray con el caso de corrupción de Odebrecht en relación con el ex presidente Enrique Peña Nieto.

Videgaray es catedrático del MIT en el área de inteligencia artificial.