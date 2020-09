Agua de otros estados, una opción para el conflicto en Chihuahua: AMLO

Ciudad de México. En medio del conflicto en Chihuahua por la renuencia de productores a permitir la entrega del agua que México está obligado a enviar a Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el gobernador de Texas, Greg Abbot envió una carta al secretario de Estado del gobierno de Estados Unidos, Mike Pompeo, señalando el incumplimiento mexicano al tratado de 1944.

Durante la conferencia de prensa presidencial, el mandatario señaló que se están analizando ya diversas opciones, entre ellas, que otras entidades puedan apoyar con el suministro de agua a cambio de apoyos a los productores.

-¿Sí alcanzan a pagar el agua?

-Sí, estamos buscando resolverlo, si se nos dificulta, buscando la solidaridad de otros estados del norte, si en Chihuahua no se puede, buscando el apoyo de otros estados que ya ayudaron. Unos agricultores, que no los vemos tan espontáneos, hoy iban a tomar oficinas del agua en Tamaulipas, le dije a la directora de Conagua, que les explicara que teníamos el problema en Chihuahua, que no se dejaran manipular, vamos a buscar la solución, están queriendo hacerlo regional, con propósitos político electorales, es el mismo partido.

Comentó que afortunadamente está lloviendo en el norte, poco pero ya no se superó el pronóstico de sequía., por lo que se tiene la posibilidad de garantizar los próximos ciclos agrícolas. Anunció que la próxima semana los secretarios de Seguridad Pública y Gobernación, además de la Guardia Nacional rindan un informe sobre la situación en Chihuahua.

Dijo que detrás de los dirigentes del movimiento opositor en Chihuahua están los grandes productores de nogales vinculados a dos partidos políticos, quienes durante las pláticas con la secretaría de Gobernación solo han dado largas en las negociaciones para llegar a esta situación por lo que cuestionó de nueva cuenta la “politiquería”

“Llevo meses buscando un acuerdo, le daban largas para meternos en el conflicto con Estados Unidos, todo un plan para sacar raja político electoral, porque como no han hecho bien su trabajo no tienen posibilidades de triunfar. Se dedicaron a eso, al estilo hipócrita, tirar la piedra y esconder la mano. Ha habido muchísimas reuniones en Gobernación desde hace 6 meses con todos, y era ganar tiempo para llevar la situación a esta lamentable pérdida de la vida de una señora, y lo que hizo el gobernador de Texas”.

En este contexto, mencionó que tras el dictamen de la Fiscalía General del estado sobre el fallecimiento de la señora en las protestas que involucran a personal de corporaciones federales, dijo que ya se les remitió. Dijo haber dado instrucciones que se dieran hasta sus últimas consecuencias .

Si un funcionario de la Guardia Nacional está involucrado “vamos a informar. No aceptamos que haya los llamados daños colaterales, para nosotros el sufrimiento de un ser humano, al sufrimiento de todos, cuando hay una pérdida, una sola.”.