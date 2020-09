Defiende AMLO que Tren Maya forme parte de Fonatur

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió que el Tren Maya forme parte del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), porque se trata de una entidad pública. “Si es del gobierno, que sea casi eterno”, afirmó.

“Lo que yo quiero es que no haya privatizaciones y que todas las obras que estamos haciendo queden escrituradas como empresas públicas, o sea propiedad del pueblo de México. El tren maya es propiedad el pueblo de México, así de claro”, manifestó.

En conferencia de prensa, señaló que no debe preocupar que Fonatur entregue concesiones o contratos “porque eso se va a cuidar mucho. Es parte de mis pendientes, porque aunque gane la Presidencia alguien del mismo movimiento –en 2024–, queremos que no haya retrocesos.

“No queremos que el aeropuerto de Santa Lucía se privatice, tampoco la refinación de petróleo, los puertos de Salina Cruz, de Coatzacoalcos, mucho menos el Tren Maya”.

Recordó que antes “en el derroche de las privatizaciones lo único que dejaron libre fueron las vías del sureste porque no les interesaba, ni para eso, ni aunque se las regalaran las querían. Privatizaron las vías del centro y del norte”.

Y cuando “no enteramos que no habían dado esas concesiones del sureste yo era feliz, porque si no no hubiésemos podido empezar a construir el Tren Maya”.

El mandatario recordó que para este proyecto “no sólo enfrentamos intereses creados, ahí están los seudo ecologistas y las organizaciones no gubernamentales que están también molestos, porque al final de cuentas servían de alcahuetes de quienes se sentían los dueños de México”.

Pude haber algunas excepciones, añadió “pero son rarísimos. La mayor parte de las organizaciones no gubernamentales están subordinadas a grupos de intereses tanto de fundaciones como extranjeros, como intereses creados y que recibían muchísimos apoyos de gobiernos, sobre todo del PAN, de (Vicente) Fox y de (Enrique) Peña.

“Todas esas organizaciones fueron cooptadas, por eso no hubo quejas de nada, de la minería muy poquito, por las atrocidades que se cometieron”. Sostuvo que cuentan con las pruebas de que organizaciones están financiadas por fundaciones extranjeras y el propósito es oponerse al Tren Maya”.