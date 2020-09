Admiten a trámite amparo de ex secretaria general de la PF

Ciudad de México. El Juzgado Quinto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales con residencia en Toluca, Estado de México, admitió a trámite la demanda de amparo que promovió Frida Martínez Zamora, ex secretaria general de la extinta Policía Federal (PF), contra la orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita, por el presunto desvío de casi 2 mil 500 millones de pesos. Sin embargo, el juez federal no le otorgó la suspensión ya que la ex funcionaria no lo solicitó.

El impartidor de justicia dio de plazo 15 días para que Fiscalía General de la República entregue un informe justificado sobre la orden de captura que solicitó en su contra, pero no sólo eso, pidió al juez de control con residencia en el Penal del Altiplano, quien libró el mandamiento judicial, para que notifique su fallo.

“En términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, requiérase a las responsables su informe justificado, que deberán rendir dentro del término de quince días contados a partir de la notificación de este proveído, debiendo anexar copia certificada legible, completa y ordenada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe”.

“En el entendido de que podrán rendir el citado informe y anexos en un plazo menor al señalado, lo cual contribuirá en una pronta impartición de justicia en favor del justiciable, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 constitucional. Bajo apercibimiento que de ser omisa en rendir el informe conforme a los lineamientos antes detallados, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización” señala el resolutivo del juez.

El juez fijó el próximo 9 de octubre a las 10 horas para que ser lleve a cabo la audiencia constitucional.

Otros funcionarios son investigados por desvío de recursos

En agosto pasado, un juez de control libró las órdenes de aprehensión contra ex funcionarios de la Policía Federal y la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) por su presunto involucramiento en desvíos de recursos y adquisiciones con sobreprecio durante el periodo 2012-2018, entre ellas, contra Jesús Orta Martínez, ex titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, y la ex secretaria general de la Policía Federal, Frida Martínez Zamora, así como en contra de otros 17 funcionarios.

De acuerdo con las investigaciones por las cuales se consignó el expediente en contra de Orta Martínez se relacionan con sus actividades como secretario general de la Policía Federal y director general de Administración del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Por ello, Martínez Zamora presentó el recurso el pasado 31 de agosto donde reclamada la violación a los artículos constitucionales 14 y 16.

En caso de que el juez Alberto Roldán Olvera, titular del Juzgado Quinto de Distrito en materia de Amparo acepte la demanda y le conceda la suspensión, la Fiscalía General de la República (FGR) no tendría impedimento para cumplimentar el mandamiento judicial, ya que la delincuencia organizada amerita prisión preventiva oficiosa.