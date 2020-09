Sostiene AMLO compromiso de aclarar casos de periodistas asesinados desde el 2000

Cuestionado sobre los casos de periodistas asesinados en el país del año 2000 a la fecha, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que el compromiso de su gobierno es que se aclaren todos y haya justicia. Reconoció que llevará tiempo, pero apuntó que su administración será perseverante.

Luego del asesinato del periodista Julio Valdivia, del diario El Mundo, quien fue hallado sin vida el miércoles pasado en el municipio de Tezonapa, Veracruz, y al ser cuestionado sobre las acciones desde el gobierno federal frente a hechos de este tipo, el mandatario subrayó que “es un compromiso que tengo, que se acabe con la impunidad en el país. Tenemos desventajas pero también ventajas, elementos malos y elementos buenos”.

Las desventajas, explicó, se debe al régimen que durante mucho tiempo protegió a la delincuencia y “se corrompió por completo, sobre todo en lo relacionado a la impartición de justicia”. Eso, dijo, es parte de la denuncia que acompaña la solicitud de una consulta para un posible enjuiciamiento a ex presidentes.

En contraparte, adujo que “la parte buena es que no todo está podrido, ni en el Ejecutivo, ni en el Legislativo ni en el Judicial. Hay gente buena, honesta; no llegaron a descomponerlo todo afortunadamente”, lo que permitirá buscar que no haya arbitrariedad o injusticias.

“Tengo fe y esperanza, y tengo la convicción de que vamos a hacer justicia en todos los casos. Nos va a llevar tiempo pero somos muy perseverantes. Muchos de estos casos lamentables tienen que ver con el inmovilismo, una especie de indolencia y hay que estar todo el tiempo”.

Insistió que el objetivo de su gobierno es que se aclaren todos los crímenes y se castigue a los responsables. “No podemos darnos por vencidos, no podemos claudicar”.

Además, se dijo dispuesto a realizar mesas con los familiares de periodistas que fueron víctimas de asesinatos o violencia, y recordó que se reunió con familiares de las víctimas de los mineros fallecidos en Pasta de Conchos.