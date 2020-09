Solicitud de consulta para enjuiciar a ex presidentes sí es asunto político: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que la solicitud de consulta popular sobre el posible juicio a ex presidentes “sí es un asunto político”, no es una “ocurrencia”, y lo planteó desde su campaña presidencial. Señaló que la posibilidad de crear una fiscalía especial o una comisión especial para este caso lo tiene que resolver la Fiscalía General de la República.

Llamó a tenerle confianza al pueblo y consideró que la polémica en torno a la consulta “ayuda mucho a que no haya repetición. Independientemente del castigo, que no se vuelvan a cometer atrocidades, que desterremos la corrupción, la impunidad. Es que hay cosas muy graves que sucedieron”.

Todo esto ayuda, insistió, a hacerlo sin “estridencia, con responsabilidad y en el marco de la legalidad existente, ver si con las leyes que se tienen se pueden llevar a cabo estos procesos o hay limitaciones, pero que nos digan los ministerios públicos, los jueces, los magistrados, los ministros, lo que tienen a su cargo la impartición de justicia”.

En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario pidió presentar parte de su discurso de toma de posesión, en “dije que había que poner punto final, pero al mismo tiempo planteé que me iba a someter a lo que la gente dijera, y que íbamos a preguntar al pueblo”.

Reiteró: “al contrario de lo que pudiera suponerse, esta nueva etapa la vamos a iniciar sin perseguir a nadie porque no apostamos al circo ni a la simulación. Queremos regenerar, de verdad, la vida pública de México. Además, siendo honestos, como lo somos, si abrimos expedientes dejaríamos de limitarnos a buscar chivos expiatorios como se ha hecho siempre y tendríamos que empezar con los de mero arriba, tanto del sector público como del sector privado”.

Por ello, insistió que en su mensaje de toma de protesta propuso poner un punto final, ya que, mencionó, “no habría juzgados ni cárceles suficientes, además de que se consumiría tiempo, energía y recursos necesarios para emprender la regeneración de la vida pública de México.

No obstante, con base en ese mensaje agregó: “pero de cualquier manera, como en todos los asuntos de trascendencia para la vida pública del país, yo defenderé con libertad y argumentos mi postura del punto final y de pensar y trabajar hacia el porvenir, pero la ciudadanía tendrá la última palabra, porque todos estos asuntos se van a consultar a los ciudadanos”.

Reiteró que su compromiso es mandar obedeciendo y descartó que le afecte al gobierno la presentación de solicitud de la consulta. También, que haya una embestida de los ex presidentes “porque ellos saben que se debe de respetar la voluntad de los ciudadanos”.

Cuestionado sobre la iniciativa de amnistía para los ex mandatarios del diputado Pablo Gómez y acompañan otros diputados de Morena, el presidente insistió que lo mejor es consultar al pueblo porque hay opiniones divididas. Afirmó que no son los expertos quienes deciden, es un ejercicio de democracia participativa. Recordó que hay círculos de pensamiento muy “desprendidos, muy divorciados del pueblo”.

Y sobre los delitos presuntamente cometidos por los ex presidentes, señaló que eso tiene que decirlo la autoridad competentes. “Nosotros estamos pidiendo que se realice la consulta y sostenemos que es constitucional la pregunta (que propone). Es decir, se apega a lo que exige la ley.

López Obrador rechazó que Pablo Gómez le haya anticipado que presentaría la ley de amnistía citada. “No tiene por qué hacerlo, somos libres de ejercer a plenitud nuestras libertades; las libertades no se imploran, se conquistan.

“Ya parece que Pablo me va a estar consultando de lo que va a decir, o me va a estar consultando el licenciado Porfirio Muñoz Ledo o el ingeniero (Cuauhtémoc) Cárdenas. No, nosotros estamos acostumbrados a decir lo que sentimos y a defender nuestros principios, nuestra manera de ver las cosas. Quien decide al final son los ciudadanos. Es la aplicación del articulo 39 de la Constitución, soberanía popular; el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno. El pueblo es soberano, el pueblo manda”.