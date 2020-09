Morena en San Lázaro respalda petición de AMLO para consulta contra ex presidentes

Morena en la Cámara de Diputados anunció que acompañará la solicitud del presidente Andrés Manuel López Obrador, de una consulta popular para enjuiciar a los ex presidentes.

Por lo tanto, dijo Mario Delgado, la bancada de Morena no presentará una petición y consideró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe “ser sensible” y aceptar la consulta.

Delgado sostuvo que el respaldo a la solicitud del Ejecutivo es para que la consulta “no se politice, que se trate como un tema ciudadano, impulsado por los ciudadanos, que se trata de hacer justicia, de que la gente pueda pedir el enjuiciamiento de los ex presidentes que saquearon al país”.

En ese sentido, dijo, proponer la consulta desde la Cámara de Diputados “le daría un matiz político” a ese ejercicio.

“Esperamos que la corte decida en favor de la ciudadanía, que escuche los 2 millones de firmas, los dos millones de voces que se han manifestado porque esto ocurra”, señaló.

Insistió que la iniciativa de Pablo Gómez de una ley de amnistía para los ex presidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, es “otra puerta” para enjuiciarlos.

Porque, sostuvo, si la Corte no acepta la consulta, “no puede aprobar la dejar de aprobar la consulta de una ley”.

Por su parte, el coordinador del PRI, René Juárez Cisneros, sostuvo que su bancada no tiene objeción en que se pida el enjuiciamiento a los ex presidentes surgidos del tricolor, pero sin linchamientos.

“En lo que creemos es que el respeto a la ley, la observancia del estado de derecho, debe cumplirse por todos.Todo lo que no esté en ese marco, podría ser insuficiente, innecesario. No estamos a favor de linchamientos mediáticos de nadie. Eso no podemos aprobarlo Que se cumpla la ley y no es para un ex presidente, es para todos los ciudadanos” expresó.