Instan a evitar festejos y salidas a la calle en días patrios

Ciudad de México. A unas horas de los tradicionales festejos con motivo de la conmemoración del inicio del movimiento de independencia, las autoridades del sector salud exhortaron a la población a no hacer festejos masivos, y de ser posible no salir a la calle.

Durante la conferencia de prensa matutina de este martes 15 de septiembre en Palacio Nacional, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, sostuvo que se mantiene una reducción de la positividad de casos, pero para mantener la tendencia debe prevalecer las medidas de cuidado y sana distancia.

“La epidemia sigue activa, hay que mantener todas las medidas de sana distancia. En particular hacemos un llamado durante las fiestas patrias a no congregarse, no hacer reuniones familiares, desde luego no hacer fiestas o celebración masiva para que logremos mantener este ritmo de disminución de los contagios. Si se puede no salir a la vía pública -no solamente en estos dos días sino en general- es mucho mejor”, indicó.

Además, instó a lavarse las manos de manera constante y usar el cubrebocas particularmente en espacios públicos cerrados.

Al exponer las cifras dadas a conocer desde anoche, López-Gatell explicó que en la semana 36 de la epidemia se contabiliza 38 por ciento de positividad al coronavirus entre un millón 520 mil personas estudiadas, lo que es uno de los indicadores de reducción de los contagios.

“Llegamos a un punto máximo en la semana 27 del 57 por ciento, y desde entonces ha estado disminuyendo” durante siete semanas consecutivas.

Los casos estimados bajo el modelo centinela son 703 mil, de los cuales el cinco por ciento están activos.

La ocupación hospitalaria está en un 31 por ciento en promedio en el país; sólo Colima y Nuevo León tienen un índice superior al 50 por ciento. Las camas hospitalarias con ventilador presentan un 26 por ciento de ocupación en el promedio de todo el territorio nacional.

Por su parte el secretario de Salud, Jorge Alcocer, subrayó que “vamos bien”, sustentado en que 25 estados del país se encuentran desde hace dos semanas con curvas epidemiológicas hacia abajo, y ningún estado se encuentra en semáforo de riesgo máximo.