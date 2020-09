El país vive un "momento estelar" de debate sin violencia: AMLO

Los cuestionamientos y discrepancias de un sector de la sociedad, lejos de generar preocupación son muestra de un “momento estelar” que se vive en el país, en el que hay debate sin caer en la violencia, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien sostuvo que no se volverá a repetir acciones para silenciar a medios de comunicación como en sexenios anteriores.

“Imagínense: con una prensa democrática no hubiese habido el fraude de 2006 ni del 2012”, agregó.

Cuestionado sobre las críticas de algunos grupos y sectores de la sociedad, el mandatario indicó que para él, “es motivo de mucha satisfacción” porque “hay debate y pluralidad, se garantiza el derecho a disentir, se garantiza las libertades”.

Al señalar que las tres transformaciones de la historia del país se han realizado con armas ante una polarización, apuntó que la cuarta es de manera pacífica.

“En una sociedad democrática hay polémica, hay confrontación política. Nada más escuchen los discursos de campaña en Estados Unidos o en cualquier país. Nosotros estamos llevando a cabo una transformación profunda, sin violencia. Por eso hablo de que es un momento estelar”.

López Obrador consideró normal que existan diferencias con adversarios que pertenecían a un régimen de privilegios y antipopular, pero afortunadamente los desencuentros “no han pasado a mayores porque la gente es muy responsable”, y adujo que frente a llamados desde las élites de la clase política a la violencia, la población no busca esta vía, sino la paz.

Por ello, “sí podemos ir cómo vamos, pero no quedarnos callados, es que nos afectó mucho el sometimiento en los gobierno neoliberales. Cuánto daño nos hizo el tener silenciada a la prensa, con honrosas excepciones. Todo lo que se ocultó y no se le dijo al pueblo”.

Tras recordar que presentó pruebas y denuncias sobre el ingreso de recursos irregulares en la campaña de Enrique Peña Nieto, pero que no fue difundido en la mayoría de los medios de comunicación, expuso que en dichos procesos electorales se registró una guerra sucia en su contra, por lo que llamó: “Ya no a ese silencio cómplice. No le hace que insulten, me insultan, pero prefiero la libertad al silencio”.

Además, cuestionó si al concluir su gobierno los siguientes mandatarios “¿van a volver a silenciar, a comprar lealtades y comprar conciencias, se van a quedar callados?, ya no, por eso es bueno lo que estamos viviendo”.

De paso aseguró que en una encuesta levantada el fin de semana pasado, 71 por ciento de los consultados expresaron su aprobación para que continúe como presidente de la República, un punto porcentual más que en una encuesta anterior, mientras que el 26 por ciento, igualmente un punto más, piden su salida. “Ahí la llevamos”, concluyó.