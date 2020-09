Denuncia del PAN no me afecta "sobre todo en lo emocional": AMLO

Luego de que el PAN presentó una denuncia en su contra, así como contra las autoridades de salud al aludir un mal manejo de las acciones de gobierno frente a la pandemia de Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que no le afecta “sobre todo en lo emocional”, porque “hemos hecho todo lo que está en nuestra posibilidad para salvar vidas”.



A la vez, indicó: “Estamos haciendo trámites para que México sea de los primeros en contar con la vacuna. No podemos dar más información porque es un asunto que amerita discreción y cierto sigilo, pero estamos haciendo ya acuerdos con ese propósito, y lo más importante es que ya contamos con el dinero para que una vez que se tenga la vacuna se garantice ese derecho a que sean vacunados los mexicanos y que sea gratuita”.



Durante su conferencia de prensa matutina de este martes, el mandatario fue cuestionado sobre la denuncia presentada por Acción Nacional, en la que también señala al Secretario de Salud, Jorge Alcocer, y al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, de supuestas omisiones en este tema.



“Que presenten denuncia en contra de nosotros sobre eso, la verdad no nos afecta, sobre todo en lo emocional, porque cuando uno tiene principios, el tribunal que nos juzga es el tribunal de nuestra conciencia, es el que más debe preocuparnos”, indicó el mandatario.



Afirmó que “tenemos elementos para decir que se ha actuado bien, que es una pandemia mundial, afecta a varios países del mundo”. Aunque, agregó, “son malas las comparaciones”, señaló que en algunos países se han saturado sus sistemas de salud, con enfermos en la calle.

También reiteró que la pandemia ha sido afrontada en el país por científicos y técnicos especialistas, no por políticos, y expuso que se han destinado cerca de 40 mil millones de pesos para el sector salud, con atención médica gratuita, y “nadie se ha quedado sin una cama, nadie se ha quedado sin atención”.



Recordó que este 16 de septiembre se otorgarán reconocimientos al personal médico que ha participado en la atención de enfermos de Covid-19, y a unas horas para que concluya la venta de boletos de la rifa del equivalente del avión presidencial, subrayó que los recursos se destinarán para hospitales públicos. Mientras en otros países decidieron dar prioridad a los más jóvenes, “esto no sucedió en nuestro país”, donde la población colaboró al adoptar las medidas, y aseguró se han registrado menos fallecimientos por coronavirus que en países como Perú, Chile, Ecuador, Brasil o Estados Unidos, así como algunas naciones de Europa.