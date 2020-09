AMLO analiza pedir él mismo la consulta para enjuiciar a ex presidentes

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que si los ciudadanos no logran recolectar el millón 600 mil firmas que se requieren para solicitar la consulta popular de juicio a los ex presidentes –ya que apenas llevan 800 mil–, hoy definirá si él la solicita, ya que es una facultad que le da la ley, y anunció que el escrito lo enviará al Senado.

En su conferencia dio a conocer que Alonso Ancira, ex presidente del consejo de administración de Altos Hornos de México, presentó en su contra una denuncia por difamación, pero tenemos pruebas de que vendió la planta de fertilizantes a un sobreprecio calculado en más de 200 millones de dólares, así como de la relación estrecha que tiene con quienes tomaron la decisión de adquirir esa planta .

El mandatario recordó que hoy vence el plazo para que se presenten las solicitudes de consulta popular para juzgar a los ex presidentes. Reiteró que cuando se trate de temas de interés general, que participen todos los ciudadanos. Como en este caso, si se enjuicia o no a mis antecesores, es asunto de todos, no sólo de los políticos . Mencionó que ya tiene el borrador de un escrito para solicitar la consulta, y este martes lo presentaría ante el Senado.