Tomás Zerón está en Israel, informa López Obrador

Ciudad de México. Al informar sobre la reunión que sostuvo la semana pasada con padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hoy que Tomás Zerón de Lucio, ex director de la ya desaparecida Agencia de Investigación Criminal y principal investigador con la que se construyó la “mal llamada verdad histórica”, no se encuentra en Canadá, como se suponía, sino en Israel.

México ya avisó al gobierno israelí que Zerón tiene una orden de aprehensión en su contra, indicó el mandatario en la conferencia matutina de este lunes.

Reiteró que el día del aniversario de los hechos de Iguala, cuando ocurrió el ataque a los estudiantes, el próximo 26 de septiembre, se dará a conocer un informe general sobre el estado que guarda la investigación.

“Hay avances importantes, mucho muy importantes. Se descarta la mal llamada verdad histórica. Esto lo dio a conocer el fiscal y quienes llevaron a cabo esta manipulación están siendo procesados. Es decir, se les va a llamar a cuentas, algunos ya están detenidos, otros están declarando y hay prófugos, es el caso de Tomás Zerón”..

Explicó que en este último caso, se giró la orden de aprehensión porque se tienen elementos suficientes “para demostrar que actuó de manera indebida, con arbitrariedad. No voy a entrar a detallar sobre este asunto” pero se cuenta con toda la información al respecto. Por ello, consideró que no se le puede considerar como perseguido político y el gobierno de Israel “no podría, lo digo respetuosamente, dar protección a una persona con estas características, no sería justo”.

Comentó que aún no se tiene determinado donde se presentaría el informe, pero se podría ser el la Fiscalía General de la República -cuyo titular, Alejandro Gertz presentó en la reunión un informe sobre los avances en la indagatoria -, en Palacio Nacional, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo ministro presidente, Arturo Zaldivar acudió al encuentro, pero no se ha determinado.