"Hoy sí reclaman", revira Piedra a críticas de diputados por toma de CNDH

Ante las críticas de diputadas de todos los partidos, incluso de Morena, respecto del “ostracismo, la omisión ante la pandemia y la debilidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos”, que derivó en la toma de las oficinas en el Centro Histórico, Rosario Piedra Ibarra les devolvió: “hoy sí reclaman”.

En una reunión vía Internet con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, la titular de la CNDH reprochó a las diputadas que no hicieran los mismos cuestionamientos a sus antecesores y agregó:

“Yo sigo siendo una víctima, porque no se me dio respuesta. Algunas de ustedes son jóvenes, otras no tan jóvenes, pero eso no nos exime conocer la responsabilidad, de agravios, violaciones gravísimas de derechos humanos” del pasado.

No obstante, reconoció que entre las víctimas de violaciones a sus derechos humanos ha derivado en el hartazgo de las víctimas.

Piedra Ibarra admitió que en México se vive una “grave crisis del sistema de justicia y una peligrosa crisis de atención a víctimas que contribuyen al escepticismo y a cuestionar la eficacia de las instituciones de derechos humanos”.

No obstante, indicó que se trata de una crisis “por omisiones del pasado, muchos años que no podemos negar, rescoldos que no podemos ocultar”.

Durante la reunión, el presidente de la comisión cameras, Hugo Rafael Lustre (Morena), señaló que se le convocó a la reunión porque se ha cuestionado “la falta de empatía de la CNDH” con las víctimas y resaltó que se ha reclamado “decenas de veces, el esclarecimiento de asesinatos contra defensores de derechos humanos, mujeres y periodistas. México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo”.

Lorena Villavicencio (Morena) resaltó que en el país prevalece una operación fallida en administración y procuración de justicia, y que esta crisis se refleja en la toma de la CNDH, “donde se expresan las mujeres y movimientos sociales, los gremios, por la falta de atención de una institución que debería estar defendiendo el ejercicio de derechos y presupuesto para alcanzar esos derechos”.

Lamentó que la CNDH no defienda el presupuesto para atender a las mujeres víctimas de violencia ni respalde a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Incluso planteó “revisar la actuación” de Rosario Piedra ante la agresión a mujeres en el estado de México, por parte de la policía local y anunció que solicitarán la renuncia del fiscal mexiquense, Jaime Gómez Sánchez.

Después de presentar un largo informe de accione de la CNDH, Rosario Piedra dijo que si bien la totalidad de las víctimas que tomaron las oficinas “ya no están ahí, compartimos su hartazgo y el de muchos más, frente a la impunidad y la dilación de respuestas, pero también aclaro que estamos avanzando”.