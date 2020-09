Asegura México en la OMS vacunas para 25 millones de personas: Ssa

Agregó que dependiendo de la modalidad que se elija, se especificará cuáles pudieran ser las penalidades o no, las necesidades de rembolsos o en qué porcentajes .

Aclaró que este primer acceso a través de Covax no limita a que se puedan llevar a cabo compras directas con otros desarrolladores o farmaceúticas, pues la idea es tener la mayor cantidad de puertas abiertas, incluida Covax, para que en su momento México pueda contar con toda la cantidad de vacunas necesarias para proteger a su población .

La decisión estaría por definirse entre lunes y martes, a fin de determinar cuál modelo tomará México y, basado en ello, cuál tendría que ser, en su momento, la transferencia de recursos para comprometer ese número [de personas] .

Alomía informó que los contagios confirmados de Covid-19 en México llegaron a 663 mil 973, con 5 mil 674 nuevos casos confirmados, que se suman a los 5 mil 935 reportados el viernes. Las defunciones confirmadas por laboratorio se incrementaron en 421, para dar un reporte acumulado de 70 mil 604 muertes.

El titular de Epidemiología presentó también los 15 estados cuyas curvas epidemias mantienen un descenso consistente en las últimas semanas, entre ellos Campeche, Chiapas, estado de México, Morelos, Nayarit, Oaxaca y Puebla.

Sin embargo, hizo un llamado a la población a no bajar la guardia en la aplicación de las medidas de prevención, en particular durante el festejo de las fiestas patrias, pues, alertó, en el país hay una enorme cantidad de población susceptible a un contagio, por lo que rápidamente podrían presentarse rebrotes .