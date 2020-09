Salvador Allende en 16 mm / Sergio Trabucco Ponce

En los días que transcurrían mientras filmábamos fuimos testigos de cómo Allende inició la nacionalización de la industria textil, suscribió el acuerdo que instauraba la participación de los trabajadores en todos los ámbitos de la sociedad y comenzó a implementar su política económica.

Se crearon las tres áreas de propiedad: privada, mixta y social, ésta se constituirá con 91 empresas básicas. Además, dio los primeros pasos para la estatización de la banca y del comercio exterior.

La casa de Tomás Moro, el Palacio Presidencial de Viña del Mar y la vieja Intendencia de Valparaíso eran algunas de las locaciones en las que grabamos.

Para Littín, no fue fácil la filmación ni la edición de la película al ver al presidente empujado al límite por las preguntas de Debray. Hubo momentos en que lo veía preocupado, hablándole al oído al presidente.

Luego de revelar el material, en 16 mm, hicimos esfuerzos por sincronizar el sonido, pero era imposible. Mas mi experiencia me ayudó.

El Presidente quiere ver el material

Allende citó a Chile Films para ver el material. Nos preparamos en el estudio de sonido. En una mesita yo estaba con el grabador que reproducía la cinta magnética; minutos antes había descubierto el problema de sincronización y me preparaba a resolverlo. Todo mundo estaba sentado: Allende, Debray, el Coco Paredes, el Negro Carlos Jorquera, el Perro Augusto Olivares y Littín, quien me daba tiempo hablando al presidente.

Se inició la proyección y el equipo técnico, incluido el ingeniero de sonido Giorgio di Lauro, vio con sorpresa que el lip-sync era perfecto.

Durante la filmación, Coco Paredes censuró unos cuantos rollos de fotos y una cinta magnética de una parte del diálogo del equipo de Saverio Tutino, el famoso periodista y escritor italiano que estaba presente. Me pasó la cinta y los rollos para que los guardara.

Desde hace más de 49 años tengo los rollos sin revelar y la cinta sin volverla a escuchar.

Cuando debimos definir los títulos de la película, Littín decidió que ésta era una obra colectiva y puso una lista de los que habían trabajado, sin incluir sus cargos; así se cumplía el Manifiesto de los cineastas.

Tuve que ir a Argentina para realizar algunos procesos de la película, que, por ser en 16 mm, aquí no teníamos el equipo técnico para hacerlos.

Hicimos la primera proyección en la embajada de Chile en Buenos Aires. El cónsul, Ramón Huidobro, preparó una recepción. Recuerdo a Lautaro Murúa como uno de los invitados importantes.

Necesitábamos un proyector 16 mm y un proyectorista, que resultó ser Pablo Szir –quien estuvo en el Festival de Cine de Viña de 1967–, compañero de la directora y productora Lita Stantic.

Pablo fue secuestrado en 1976, y llevado más tarde a un centro clandestino de detención. Hoy es uno de los miles de desaparecidos que dejó la dictadura argentina.

No olvido que mientras cortaba el negativo de la película en Buenos Aires se sucedían los acontecimientos en la calle.

Entré al subterráneo del Laboratorio Álex durante el gobierno de Onganía y salí tiempo después con el de Roberto Levingston; un golpe de Estado más que acumularía en el cuerpo.

El productor argentino Edgardo Pallero fue mi colaborador más cercano y, conscientes del material delicado que teníamos, decidimos comprar una gran maleta de plástico de color vistoso para seguirle la pista en el aeropuerto. No me despegué de ella hasta verla subir al avión; era un vuelo directo a Santiago. Sin embargo, la tranquilidad duró poco: el avión hizo una escala no planeada en Uruguay, lo cual no hubiese levantado sospechas si luego no nos hubiésemos dado cuenta, al llegar a Chile, de que la maleta no venía en el avión.

Había sido bajada en Montevideo. Llamé a Coco Paredes, en ese momento director de la Policía de Investigaciones, quien pudo detener el avión hasta que LAN confirmó que la maleta había sido bajada en Uruguay por error .

Obviamente, la CIA había metido la cola. Sin embargo, en la maleta no faltaba nada.

Por ello, recordar hoy el triunfo popular y sus inmensos logros y alegrías; sabemos que en unos días estaremos tristes al evocar la acción más artera y criminal que fue el golpe militar. La CIA seguía todos los pasos.