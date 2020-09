Exhibe AMLO a políticos que buscan controlar el agua en Chihuahua

El presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió en Palacio Nacional a los dirigentes y políticos del PRI y PAN que buscan controlar el agua en Chihuahua y se oponen a que México continúe entregando a Estados Unidos líquido de la presa La Boquilla, como parte del acuerdo de 1944. Se trata de una “clara asociación de lo económico y político”, sostuvo.

Involucra ex gobernadores del PRI, “agricultores muy prósperos de empresas”, alcaldes panistas y priistas, diputados del PAN, productores de nogal, líderes de movimientos de productores y un familiar del senador Gustavo Madero. Se menciona al alcalde de Rosales, el morenista José Francisco Ramírez Licón, con su hermano Agustín Jaime, quien es militante del PAN.

En una de dos láminas que mostró en el Salón Tesorería para dar cuenta de la “asociación” que existe, se señala a Andrés Valles Valles como el principal incitador de la violencia en las manifestaciones del martes y presunto autor intelectual de la violencia en Delicias.

También se incluyeron los alcaldes panistas de Meoqui, Ismael Pérez Pavia, y de Camargo, Arturo Zubia. Asimismo, el edil de Delicias, Eliseo Compeán, de quien se explica “encabezó el contingente en el 66 Batallón de Infantería, ante el ataque de campesinos el pasado 8 de septiembre. Es opositor activo con el tema del agua en el estado”.

Asimismo, Álvaro Madero, familiar del senador Gustavo Madero, quien posee “tierras en los módulos 3 y 4 en el distrito de riesgo 005. También se incluye a la ex diputada del blanquiazul Velia Aguilar, madre del productor nogalero, Jorge Aldana; los diputados Mario Mata y Jesús Valenciano, así como al líder del Movimiento de Productores y Agricultores en Chihuahua, Salvador Alcántar.

Acerca de la participación de los priistas se destacó al ex gobernador Fernando Baeza, de quien se subraya: “señalado por corrupción cuando era embajador en Costa Rica”. Se recuerda que sus sobrinos son el también ex mandatario del estado, José Reyes Baeza y Héctor Baeza Terrazas, ex alcalde de Delicias, y quien fue coordinador de precampaña de César Duarte, detenido por peculado en Estados Unidos.

También está el priista Jaime Rodríguez Carrasco, alcalde de San Francisco de Conchos, como “opositor de la apertura de las presas, especialmente de la Boquilla. Apoya el movimiento de la agricultores en el estado”.

Se trata, afirmó el presidente, de grupos de intereses creados que querían “legalizar que no intervenga Conagua (Comisión Nacional del Agua), el gobierno federal, pero también para que los de arriba, los grandes, saquen provecho; los políticos corruptos convertidos en hombres de negocios u hombres de negocios convertidos en políticos corruptos. Esa mezcolanza de poder económico y de poder político que se alimenta y se nutre mutuamente.

“Aquí no estamos hablando del pequeño agricultor. Esto da pie a una muy buena investigación. Nos vamos a ir a fondo, a saber quién es quién, como están las cosas y vamos a estar informando”. El presidente también mostró un video donde el diputado del PAN, Jesús Valenciano, ayer en una manifestación convocada por legisladores locales para “constituirse en Congreso en las presas”, señala: “venimos a notificarles el acuerdo de hoy, y en caso de que no se atengan a las consecuencias, el pueblo de Chihuahua no se va a dejar, ya se les demostró en la presa La Boquilla”.

Tras expresar de nueva cuenta su pésame a los familiares de la señora que el martes falleció por los hechos violentos del martes, López Obrador reiteró a la gente que la entrega de agua a Estados Unidos no los deja sin el líquido. “Mi pésame sincero, no somos robot, somos humanistas y nos importa mucho la vida de las personas, de todos”.

Blanca Jiménez, directora de Conagua, mencionó que por los “eventos desafortunados que hubo” la presa La Boquilla no ha entregado el diez por ciento del agua que le resta, y mencionó que la aportación, además, del Río Conchos para cumplir con el tratado con Estados Unidos bajó de 54 a 38por ciento.

Tras afirmar que Chihuahua tiene asegurado el cien por ciento del agua para este ciclo agrícola, sostuvo que no obstante, hay un cumplimiento del acuerdo con el país vecino de 82 por ciento.

Informó el promedio actual de entrega por sexenio de gobernadores del estado:

Fernando Baeza, 480 millones de metros cúbicos; Francisco Barrio Terrazas, 97; Patricio Martínez García, 75; Baeza Terrazas, 251; César Duarte, 139; y Javier Corral, 169.

“Aquí lo importante es que se sepa que cuando gobernaron los que ahora se están manifestando, entregaron agua de conformidad con el compromiso que se tiene con Estados Unidos, o sea que esto no es nuestro”, afirmó López Obrador.

Subrayó que Baeza estuvo en la manifestación del martes, cuando entregó agua, “porque ahora aparecen como paladines de la soberanía, y no hubo nunca ningún problema, porque eso considero que es un asunto político” y ahora surge “esta rebelión”.

Manifestó que de Delicias son los ex gobernadores del estado y “ahí es donde se da más esta asociación entre partidos que supuestamente son distintos, pero en realidad son lo mismo, sobre todo cuando se trata de intereses, cuando se trata de lucro, de corrupción. Eso los une”.

Se sienten los dueños del agua, pero conforme al artículo 27 constitucional es de la nación. “Sin embargo, de manera extra legal se han apoderado en varias regiones del país del agua, a través de asociaciones controladas por los agricultores más poderosos, con más influencias”.

También resaltó que como las presas son instalaciones estratégicas del Estado, son protegidas por elementos de la Guardia Nacional.