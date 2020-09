AMLO: no me quedaré callado ante el tema del INE

Ciudad de México. Tras el inicio del proceso electoral, a pregunta expresa sobre la transmisión de sus conferencias de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que será respetuoso de la legalidad y vamos a defender también nuestro derecho a manifestarnos. ¿Qué quieren, que nos quedemos callados? No se va a poder, eso sí no .

De nuevo cuestionó que lo culpen de que el Instituto Nacional Electoral (INE) no haya otorgado registro de partido político a la asociación Libertad y Responsabilidad Democrática, que promueve Felipe Calderón y dirige Margarita Zavala. “De inmediato a culparme. No soy igual a ellos.

“Yo he procurado hacer de mi vida pública una línea recta; hay algo que se llama congruencia y no me gusta la hipocresía en política. Detesto a los políticos hipócritas… Bueno, tampoco así: no los detesto, no me gusta, para suavizarlo”, indicó.

Ante la prensa en Palacio Nacional, también ironizó que en el INE ya no quieren que diga conservadores , tampoco les gusta mafia del poder; está muy fuerte oligarquía y también decir derecha .

Sin embargo, sostuvo que desde el punto de vista conceptual, lo más apegado a la oposición que tenemos es el conservadurismo , porque son realmente conservadores quienes quieren conservar privilegios .