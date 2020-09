Se atienden demandas de ocupantes de CNDH; deben salir: Sánchez Cordero

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, consideró que si ya se están atendiendo debidamente las legítimas demandas de cada una de las víctimas y colectivos feministas que mantienen ocupada la sede de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) “ya no tendrían por qué estar dentro de las instalaciones”.

En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, resaltó que en la reunión que ayer sostuvieron con ellas se comprometieron a darles seguimiento puntual a sus casos a través de las diversas instancias de la Segob.

Comentó que la Unidad de Fortalecimiento al Sistema de justicia que tiene mesas especiales; la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres acudirá a cada uno de los estados, a las diversas fiscalías o procuradurías para “dar seguimiento puntual a todos estos reclamos legítimos de estas mujeres que o ellas o sus hijas o sus familiares han sido violentadas”.

Muchos de estos asuntos de feminicidios, de violaciones y de violencia contra las mujeres son de competencia local, subrayó.

Afirmó que se volverán a reunir la próxima semana –seguramente el día 17- y lo harán a partir de entonces cada 15 días o cada mes.

Sánchez Cordero aseveró que la toma de instalaciones no fue abordada en la reunión, pero “más allá de esto vamos a seguir. Van a venir más personas la semana que entra”, pero también “vamos a ir a sus entidades federativas a través de Fabiola Alanís, titular de la Conavim, para atender directamente allá sus problemáticas y la no atención que ellas están reclamando no haber recibido, sobre todo de las autoridades de procuración e impartición de justicia”.