Indagan si agentes de la GN están involucrados en la muerte de 2 civiles

La mañana de ayer mandos de la GN aseguraron que no había elementos que involucraran a los agentes federales en el fallecimiento de dos personas en el municipio de Delicias, aunque versiones extraoficiales referían que los guardias que viajaban en dos unidades de la corporación habrían causado esas muertes.

“La Guardia Nacional repelió la agresión. Posterior a ello, se realizó un reconocimiento localizándose un vehículo con una persona fallecida y otra herida, esta última fue trasladada a un nosocomio para su atención, donde más tarde falleció.

La GN refrenda su compromiso de esclarecer estos lamentables hechos y coadyuvar con las investigaciones de las autoridades competentes para deslindar responsabilidades. Ratificamos que nuestro actuar siempre será en el marco de la ley e irrestricto respeto a los derechos humanos.

De acuerdo con los datos de la FGE un disparó entró por la parte frontal del vehículo en el que viajaba la pareja, otro en la parte trasera y uno más por la ventanilla de la puerta trasera.

Testigos en el lugar de los hechos y agricultores que participaron en la protesta horas antes acusaron que agentes de la Guardia Nacional que iban a bordo de las patrullas GN-332343 y GN-332340 dispararon contra el matrimonio.

El fiscal estatal, César Peniche Espejel, sostuvo que peritos encontraron un casquillo de arma larga en el lugar y no se ha determinado el calibre de los tres impactos de bala que recibió la camioneta. No se tiene certeza de lo ocurrido, pero en el interior del vehículo de las víctimas no reportan hallazgo de armas ni casquillos. Hay testimonios que indican que efectivamente la Guardia Nacional estuvo involucrada .