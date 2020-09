Feministas dan despensas a personas que llegan a sede 'tomada' de CNDH

Las familiares de víctimas y grupos feministas que mantienen ocupada la sede de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) entregaron este jueves decenas de bolsas con despensas para las personas que acudieron al sitio a pedir ayuda, y resaltaron que siguen recibiendo documentos sobre casos de violaciones a las garantías básicas.

Desde temprano, al inmueble de República de Cuba 60 comenzaron a llegar personas que preguntaban en la entrada del edificio cuál era el proceso para recibir las despensas. En el lugar, las ocupantes les preguntan sus datos básicos, les piden que les muestren alguna identificación y les entregan bolsas con comida y otros implementos básicos.

“Estaos haciendo entrega de despensas, nada más les estamos pidiendoque nos traigan una copia de su carpeta de investigación, porque como saben, la señora (secretaria de Gobernación, Olga) Sánchez Cordero se está comprometiendo a que ella va a atender a las víctimas de viva voz y que les va a resolver sus problemas”, indicó Erika Martínez, madre de una víctima de abuso sexual en 2017.

Aunque dijo no saber cuántas despensas se han entregado hasta el momento, la activista subrayó que ha sido “un trabajo de mucho esfuerzo. Ayer las chicas no durmieron armando despensas, acomodando todo lo que se nos está trayendo y yo le agradezco al público en general el apoyo que nos están dando. Estoy bien contenta y los estamos logrando”.

Consultada sobre las declaraciones de Sánchez Cordero formuladas esta mañana, en el sentido de que ya se están atendiendo los reclamos de las víctimas y por ende “no tendrían por qué ellas estar dentro de las instalaciones” de la CNDH, Martínez enfatizó que aún no se ha cumplido la demanda de que todas las personas agraviadas reciban atención.

“Sí se me dijo que se va a ver cómo va mi proceso, pero no me han dado una solución, o sea, sale lo mismo: son puras promesas y nosotros ya no queremos promesas. Sí fuimos atendidas, pero no hay una respuesta concreta.

-- ¿Hasta no ver, no creer?, se le preguntó.

-- Exactamente.

Por su parte, Yesenia Zamudio, madre de una joven víctima de feminicidio en 2016, indicó que personal de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres se acercó a ella esta mañana para llevarla a la sede del Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, para que se acuerden los términos de una serie de medidas cautelares en su favor.

Recordó que la CNDH emitió el año pasado la Recomendación 09/2019, en donde se establece, entre otros puntos, que debe recibir medidas de protección, lo cual no se ha concretado hasta el momento.

Al lugar acudieron en la tarde las diputadas morenistas Tatiana Clouthier y Paola González, quienes le indicaron a las ocupantes que se van a sumar a la mesa de diálogo entre ellas y las autoridades federales, para darle seguimiento a los acuerdos que se alcancen.