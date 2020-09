Vía libre legal a la termoeléctrica de Huexca; arranca este año: AMLO

Ciudad de México. Al subrayar que su gobierno no dejará un tiradero de obras inconclusas, como ocurrió en administraciones pasadas, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció hoy el inicio de operaciones de la termoeléctrica de Morelos, en la comunidad Huexca, hacia final del año en curso.

“Se resolvieron todos los amparos, ya hay un plan para que esta termoeléctrica, esta planta, inicie sus operaciones a finales de este año. Es una muy buena noticia”, dijo durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional.

La construcción había quedado suspendida debido a la presentación de amparos por parte de ejidatarios y pobladores, toda vez que en la consulta ciudadana del 23 y 24 de febrero del año pasado, 40.5 por ciento de los participantes en este ejercicio votó en contra.

En medio del proceso judicial, el 27 de septiembre de 2017 la obra fue suspendida por el litigio, particularmente por el destino de 140 metros de conexión de la planta tratadora de agua y debido a un plantón.

Los recursos fueron interpuestos en juzgados de Morelos, Puebla y Tlaxcala, las tres entidades involucradas en la construcción del Proyecto integral Morelos (PIM). Los inconformes argumentaron que la Comisión Federal de Electricidad descargaría aguas contaminadas en el Río Cuautla.

El presidente López Obrador dijo este jueves que la obra se inició hace algunos años (2012) y es muy poco lo que falta para que opere, con una inversión de alrededor de 20 mil millones de pesos.

Desde el principio, indicó, dijimos que no podíamos dejar que esta planta se convirtiera en chatarra porque es dinero del pueblo.

Destacó que se ha atendido el asunto en lo jurídico, social, ecológico “y consideramos que está todo resuelto, que ya no hay problema legal”.

Son de estas obras – expresó- que “heredamos, emproblemadas, no podemos omitir porque son inversiones. Es como el tren Toluca-Ciudad de México, no se puede dejar cuando ya se han invertido más de 60 mil millones de pesos del erario o los hospitales que encontramos sin terminar y tenemos que terminarlos”.

Un distintivo de este gobierno, subrayó, es que no vamos a dejar ninguna obra en proceso, no vamos a dejar un tiradero de obras como lo que recibimos, entonces vamos a terminar lo que estaba atrás, como es el caso de la termoeléctrica.

El proceso legal

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, explicó el proceso jurídico frente a los amparos frente al PIM, el cual se compone de la construcción de dos centrales termoeléctricas en la comunidad de Huexca; un gasoducto que involucra a las tres entidades citadas y un acueducto, desde Cuautla, con una longitud de 10 kilómetros.

La obra se inició en 2012 y en 2019 el presidente López Obrador ordenó la consulta ciudadana para la continuidad o no del proyecto.

“En dos asuntos, de todos los que se interpusieron, se concedió la suspensión definitiva para el efecto de no disminuir el agua de riego de los ejidos y a efecto de corroborar si había o no una afectación a ejidatarios, se realizaron diversas periciales en hidrología forense, las cuales arrojaron que el proyecto no causaba una falta de suministro de agua en los canales de riego de los ejidos”, puntualizó.

Actualmente, explicó, los dos juicios de amparo se sobreseyeron y fue confirmada la resolución del juez por un tribunal de circuito, porque no hubo una afectación a los derechos de los ejidatarios.

Por lo cual, al no haber ya una suspensión vigente, jurídicamente se puede continuar con el proyecto y la Comisión Nacional del Agua procedió a dar los permisos de construcción a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Inversión de 20 mil mdp

En su turno, el director de la CFE, Manuel Bartlett dijo que Morelos es de las pocas entidades que no tiene generación propia de energía eléctrica.

Precisó que la planta es de ciclo combinado (generador a través de gas y utiliza también gas), con alta capacidad (642 megawats), y pertenece a todo un sistema que trae desde la conducción del gas hacia la planta, en un sistema integral, con una inversión de 20 mil millones de pesos en todo el sistema.

La planta tiene un sistema que requiere un enfriamiento, con agua, lo cual generó todo un sistema para proveer el líquido, y para ello se hizo un trabajo de traer aguas negras y poner una planta de tratamiento y no contamina los mantos en su trayecto.

El acueducto está a punto de terminarse “y no se toma agua nunca del río Cuautla. Sin embargo, aumenta su caudal” al vertir agua tratada por el proceso de enfriamiento.

“Es una obra de enorme importancia que tenía muchos problemas. Todos están resueltos, y va a empezar a producir a finales de año”, señaló el director de la CFE.

El agua y las protestas

Diana Alvarez, actual directora del Banco del Bienestar, pero anteriormente encargada de organizar la consulta ciudadana, desde la Subsecretaría de Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, explicó el proceso de diálogo con los 32 ejidatarios y 14 propiedades rurales.

En tanto, la titular de la Comisión Nacional del Agua, Blanca Jiménez, explicó que se incrementa la cobertura de la planta de tratamiento de aguas negras, sin tomar agua del río, se lleva a Huexca, ahí se mejora la calidad del agua, por lo tanto, al final se tendrá una descarga con mejor calidad.

Dijo que ante la inconformidad de algunos ejidatarios, se invitó a Unesco para hacer estudios y se hizo algunas recomendaciones que fueron acatadas por la CFE, como medir la calidad de la descarga para asegurar que no contaminará.

“Todo está en orden, va a haber más agua”, señaló.

En cuanto al programa de mejoramiento urbano, el secretario de Desarrollo Territorial, Román Meyer, señaló que se trabaja en 10 municipios, con énfasis en Cuautla.

El presidente López Obrador señaló luego la importancia de las áreas expuestas y la confirmación de inicio de operaciones hacia finales de año, con lo que se traduce, explicó, que “puede iluminarse todo el estado de Morelos”.

Manifestó que continuarán en diálogo con pobladores y ejidatarios de la región, aunque reiteró que ya no hay legalmente ningún obstáculo “vamos a seguir dialogando para que ellos, en lugar de ser perjudicados, se beneficien con la acción del gobierno”.