Difieren audiencia sobre amparo contra prisión preventiva a Robles

El Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México difirió la audiencia en la que resolvería si le concede o no un amparo a Rosario Robles Berlanga, ex secretaria de Desarrollo Social, contra la prisión preventiva que le decretó hace un año el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, por el delito de ejercicio indebido del servicio público relacionado con la Estafa Maestra.



María Dolores Núñez Solorio, titular del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en materia Penal, aplazó para el próximo 9 de octubre la resolución del juicio de amparo, la cual estaba programada para ayer miércoles, ya que las autoridades aún no rinden el informe justificado.



“Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los autos en el presente Juicio de Amparo, se desprende que transcurre el término de la autoridad antes señalada para cumplir con lo establecido en el auto admisorio. En tal virtud, de que transcurra lo anterior y la autoridad referida esté en aptitud de rendir su informe justificado solicitado, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y en su lugar se fijan ‪las nueve horas con veinte minutos del nueve de octubre de dos mil veinte”, indica el resolutivo.



Mañana viernes 11 de septiembre la juez realizará la audiencia incidental en la que determinará si le concede la suspensión definitiva a la ex secretaria de Estado.



Efecto corruptor de FGR, argumenta Robles

En agosto pasado, un tribunal colegiado en materia penal en Ciudad de México, le negó un amparo a Rosario Robles y confirmó la vinculación a procesos que le dictó un juez de control en agosto del año pasado, por el delito del ejercicio indebido del servicio público.



En ese entonces, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, declaró infundados e inoperantes los señalamientos de la ex funcionaria, quien argumentó que en el proceso hubo un efecto corruptor por la FGR, quien inició la investigación en su contra casi cuatro años después de que se cometieron los supuestos delitos.

Por unanimidad, los magistrados consideraron que al dictar la vinculación a proceso, el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, de manera correcta, verificó que los datos de prueba que constan en la carpeta judicial son aptos y suficientes para tener por acreditado el hecho que la ley señala como delito ejercicio indebido del servicio público continuado.





El próximo 26 de octubre se programó la audiencia intermedia en la que la Fiscalía General de la República (FGR) formulará la acusación contra Robles Berlanga por el delito del ejercicio indebido del servicio público, por su presunta responsabilidad en el desvío de más de cinco mil millones de pesos destinados a programas sociales durante el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto, caso conocido como la Estafa Maestra, y por el que se solicita le impongan 21 años de prisión.