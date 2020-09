Cuestiona AMLO que lo culpen de fallido registro como partido de México Libre

El presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó que lo culparan porque no se otorgó el registro como partido a la asociación Libertad y Responsabilidad Democrática que promueve Felipe Calderón y dirige Margarita Zavala. “De inmediato a culparme. No soy igual a ellos.

“Yo he procurado hacer de mi vida pública una línea recta y hay algo que se llama congruencia y no me gusta la hipocresía en política. Detesto a los políticos hipócritas, bueno, tampoco así, no los detesto, no me gusta, para suavizarlo”.

En conferencia de prensa, a pregunta expresa sobre la transmisión de las mañaneras, tras el inicio del proceso electoral, reiteró que será respetuoso de la legalidad “y vamos a defender también nuestro derecho a manifestarnos. ¿Qué quieren?, ¿qué nos queremos callados?, no se va a poder. Eso sí no.

Sostuvo que en el Instituto Nacional Electoral ya no quieren que “yo diga conservadores, voy a ver qué término utilizo ahora”, ironizó. Afirmó que “tampoco les gusta mafia de poder, está muy fuerte oligarquía. Es también fuerte decir derecha, además no se entiende mucho.

“Desde el punto de vista conceptual, lo más apegado a la oposición que tenemos es el conservadurismo. Son realmente conservadores, quieren mantener el estatus quo; quieren conservar privilegios, entonces tampoco quieren en el INE”.

Comentó que fue muy interesante la postura que asumieron con el espot de su segundo informe de gobierno, donde mencionó al Papa Francisco, “porque es un jefe de Estado y un líder religioso muy importante, y como parte del cambio tenemos que hablar de los pensadores políticos, luchadores sociales de México y del mundo, de todos. Y parece que eso tampoco les gusta”.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, recordó el precedente que sentó la Sala Regional Especializada el año pasado al multar a unos concesionarios por haber permitido la transmisión completa de las mañaneras.

“La Sala Regional hizo una distinción muy clara entre libertad de expresión en la sección de preguntas y respuestas, así como los informes que no tienen contenido de propaganda, como en materia de salud, educación, que también son parte de las mañaneras. Tampoco es un tema donde se debería restringir la libertad de expresión ni la información que se da al pueblo, algunos aspectos importantes que no sean propaganda”, insistió.

Indicó que sobre esa base se manifestó el INE y el Tribunal Electoral recientemente “no se avocó al fondo del asunto, si no a temas de forma”.