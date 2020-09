Intereses político-electorales en intento de 'toma' de La Boquilla: AMLO

Tras condenar el intento de toma de La Boquilla y de otra presa en Chihuahua, el presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que se trató de una acción “bastante bien orquestada”, con la intervención de “muchos intereses”, incluidos político- electorales, con la participación de ex gobernadores del estado y panistas. Anunció que se solicitó la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR) para deslindar responsabilidades.

“Intervienen muchos intereses, no sólo la cuestión política, hay también una especie de huachicol con el agua, que es dominio de la nación, corresponde a la federación su manejo. Sin embargo, durante mucho tiempo son los intereses locales los que manejan el agua.

“Sobre todo lo que tiene que ver con distritos de riesgo y ahora que se está buscando cumplir con un acuerdo internacional hay esta resistencia. Estamos pidiéndole a la FGR que intervenga para deslindar responsabilidades”, sostuvo.

En conferencia de prensa, mencionó que se tuvo que cerrar La Boquilla para no caer en la provocación”. Comentó: “por la mañana se reunieron ex gobernadores de Chihuahua, dirigentes del pan, encabezaron un mitin y luego hubo una marcha hacia la presa. Ellos ya no fueron, pero repartieron palos y tomaron la presa. Creo que hizo bien la Guardia Nacional en no confrontar a los manifestantes. Eso fue lo que sucedió, me informaron desde ayer”.

Señaló que campesinos, agricultores y políticos “agarraron como bandera” no permitir la extracción del agua que permite seguir cumpliendo con el compromiso de entregar líquido a Estados Unidos, de conformidad con el tratado internacional firmado en 1944. “Muy lamentable lo que sucedió ayer”.

López Obrador recalcó que ayer “de manera prudente, la Guardia Nacional se salió para evitar una confrontación, un enfrentamiento. Considero que fue adecuado su procedimiento. En otra parte, otra presa –cuyo nombre no mencionó- hubo también enfrentamiento y se está haciendo la investigación de todo lo sucedido”.