Asegura AMLO: “no tenemos problemas mayores” para financiar el desarrollo del país

Tras la entrega del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y de Ley de Ingresos, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que “no tenemos problemas mayores” para financiar el desarrollo del país y estamos “enfrentando con éxito, desde luego con el dolor que implica, las dos crisis, sanitaria y económica. Tengamos fe, no perdamos la esperanza, vamos bien y se está transformando el país”.

En conferencia de prensa, insistió que se tienen finanzas sanas y están garantizados todos los programas de bienestar, así como los recursos para proyectos prioritarios: Tren Maya, Istmo de Tehuantepec, rehabilitación de las seis refinerías y para continuar con la que se construye en Dos Bocas, Tabasco, y el aeropuerto Felipe Ángeles.

Además, “no le vamos a quedar a deber a los estados. Van a tener en cantidad y en tiempo lo que les corresponde de participaciones federales”.

También mencionó que hay indicios de que se está recuperando la economía porque ya no se están perdieron empleos, sino creando nuevos. "El mes pasado, 90 mil nuevos empleos y en lo que va de septiembre llevamos ya inscritos nuevos trabajadores al Seguro Social”.

Señaló que se sigue aplicando la fórmula de no permitir la corrupción y de hacer un gobierno austero, sin lujos, lo que “nos permite ahorrar y financiar el desarrollo del país sin aumentar la deuda en términos adicionales”.

Afirmó: “estamos satisfechos con que se haya cumplido y esperemos que en el Senado y en la Cámara de diputados se apruebe (el presupuesto) y tengamos este instrumento que es fundamental para el desarrollo. Hasta ahora llevamos ahorrados sin permitir corrupción y lujos más de 500 mil millones de pesos”, que es más de la nómina de maestros, 350 mil millones, y “vamos a ahorrar muchísimo más”.

El mandatario manifestó que en la medida en que se vaya recuperando la economía irá bajando el porcentaje de deuda. “El propósito es dejar la deuda pública igual que como la recibimos, considerando el producto interno bruto del país”.

Destacó que a pesar de la pandemia se cumple con no aumentar impuestos, precios de gasolina, diésel, gas y luz; en la Ley de Ingresos “no se contempla incrementar los precios de los combustibles, para decirlo con más claridad, no ha habido y no habrá gasolinazos”.

Reiteró que no se despedirá a trabajadores y “no van a aumentar los salarios por abajo de la inflación, como sucedía en el periodo neoliberal”.

Consideró que habrá oportunidad para demostrar que frente a la crisis económica, “la aplicación de nuestra estrategia fue la correcta, porque la mayoría de los países se fueron por el camino fácil de endeudarse y van a pasar situaciones distintas”.

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera y su equipo han señalado que si hubiésemos hecho lo mismo que hicieron los europeos, “en vez de destinar el año próximo 700 mil millones al pago de servicio de deuda, destinaríamos 350 mil (millones) adicionales, nada más de pago de intereses”. Esa cantidad, añadió, es similar a lo que se paga anualmente de nómina de todos los maestros de nivel básico en México.

López Obrador destacó la propuesta de aumento de presupuesto para seguridad pública, al subrayar que se continuará reclutando, capacitando y construyendo más cuarteles para la Guardia Nacional, con el propósito de tener cubiertas las 266 regiones en que se dividió el país.

“Aprovecho para decir que de parte de la delincuencia hay en algunos lugares rechazo a la Guardia, porque es lógico que no les conviene su presencia, pero desde luego que no les vamos a pedir permiso. Lo digo porque en Villa Ahumada, Chihuahua, aparecieron ayer dos mantas rechazándola y tratando de impedir que se construya un cuartel”. Mencionó que esto se ha registrado también en Michoacán, pero “la Guardia va a estar”.

El presidente resaltó que se acabaron los espectáculos que antes acompañaban la deliberación del presupuesto en el Congreso de la Unión. “Antes llegaban los mariachis, las bandas de los estados, de los dirigentes de organizaciones sociales, comilonas con diputados, con senadores. En el argot de esta especie de delincuencia, se le llamaba bajar recursos”.

Pero ya no hay tampoco moches. “No era nada más eso, sino llegaba la organización independiente Francisco Villa y se le asignaba; también hacia arriba, las organizaciones no gubernamentales encargadas de la defensa del medio ambiente, científicos que están estudiando sobre innovaciones tecnológicas. Entonces se dispersaba todo el dinero y al pueblo no le llegaba nada”.

Dicen que es menos presupuesto, “sí, pero rinde más, se hace más con menos porque no se lo roban, le llega de manera directa a la gente”.

Adelantó que estarán muy pendientes del ejercicio del presupuesto y “vamos a estar fisgoneando el gasto en los estados y en los municipios. Si vemos que están utilizando dinero del presupuesto federal, estatal, municipal para entregar despensas, frijol con gorgojo y obtener votos, lo repito para que nadie se llame a engaños, lo vamos a denunciar”.

Llamó a todo el pueblo a también denunciar esta “lacra que nos impide hacer realidad la democracia. Ahora que el Tribunal (Electoral) señaló que podemos mantener la conferencias sin pedir que voten por un candidato o partido –lo que nunca haríamos porque el pueblo es libre-, señalar si hay compra de votos, si empiezan a condicionar la entrega de programas en general”.

Comentó que en caso de que funcionarios federales incurran estas prácticas “no sólo va ser despedido, sino que se va a poner a disposición de la Fiscalía de Delitos Electorales . Son delitos graves… sea quien sea”, advirtió.