Activista define como "histórico" el encuentro entre feministas y Segob

Ciudad de México. La reunión que sostuvieron este miércoles los colectivos feministas que ocupan la sede principal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) con la secretaria de Gobernación (SG), Olga Sánchez Cordero, es un “avance histórico”, pues en ella las autoridades escucharon las demandas de las manifestantes y se comprometieron a atender a todas las personas que han sufrido algún tipo de agravio, señalaron las inconformes.

En el encuentro de hoy “se dio un gran avance, que es histórico porque nadie se había tomado la delicadeza de escucharnos”, indicó Erika Martínez, madre de una niña víctima de abuso sexual en 2017.

Consultada sobre si estaban satisfechas tras la reunión de hoy, Yesenia Zamudio, madre de una chica que fue asesinada en 2016, subrayó: “hasta no ver, no creer. Promesas ya hay muchas, pero sí siento que me escuchó” Sánchez Cordero.

Por su parte, Jenny Godínez, abogada del Frente Nacional Ni Una Menos, coincidió en que la respuesta de la ministra en retiro “fue positiva y no se negoció para nada la entrega de las instalaciones de la CNDH, porque ellos saben la deuda histórica que tienen con las víctimas y que no vamos a entregar las instalaciones hasta que no tengamos resultados concretos”.

La litigante detalló algunos de los puntos más importantes del pliego petitorio de los familiares de víctimas y colectivos feministas que mantienen ocupado el inmueble de República de Cuba 60 desde el viernes pasado, entre ellos que las autoridades del país hagan un reconocimiento abierto y público sobre la gravedad de los feminicidios, sin minimizar este fenómeno, y emitan una alerta nacional contra la violencia de género.

De igual forma, en el pliego se exige que se recomiende a los gobiernos de todos los niveles que implementen políticas públicas para eliminar el “discurso patriarcal de la clase política”, y abrir de forma inmediata en todas las fiscalías del país diversas unidades de búsqueda de personas desaparecidas y de atención a la víctimas de violencia de género.

Asimismo, pidieron que no haya represalias legales contra las activistas del Frente Nacional Ni Une Menos, y que la CNDH haga un extrañamiento público y un exhorto a todas las fiscalías del país para que actúen con imparcialidad, diligencia y respeto hacia las víctimas.

Godínez señaló que la próxima semana se realizará otra reunión para darle seguimiento a estos acuerdos –aunque la fecha exacta todavía no está confirmada—e indicó que ya hay un autobús procedente del noroeste del país en el cual viajan hacia la capital varias personas que han sido víctimas de agravios.

Mientras tanto, cinco personas anunciaron hoy su salida de la toma del edificio del Centro Histórico, luego de que las autoridades de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la CNDH y la SG se comprometieran a atender sus peticiones.

Delia Quiroa --quien busca a su hermano Roberto, desaparecido en Reynosa, Tamaulipas, en 2014-- indicó que entre las peticiones de 17 núcleos familiares están las destituciones de Michael Chamberlin y Carlos Alberto Galindo, funcionarios de la CEAV a los que acusan de agredir a sus familiares durante la toma de las instalaciones de ese organismo.

“Vamos a creer en la CNDH, la CEAV y Gobernación. Vamos a creer que esos compromisos que hoy se firmaron se van a llevar a cabo”, señalo en entrevista.