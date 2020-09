Vandalismo en la CNDH, sin justificación: López Obrador

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó que el edificio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) esté ocupado y expresó que no hay justificación para el vandalismo en las instalaciones, e incluso reprochó la alteración,con pintura del cuadro de Francisco I. Madero, parte del acervo de esa institución. Dan qué pensar esas actitudes .

En su conferencia matutina, pidió a las mujeres que permanecen en el inmueble hablar con la presidenta de la institución, Rosario Piedra Ibarra, y dijo que si bien respeta todas las manifestaciones, no estoy de acuerdo con la violencia, con lo que hicieron a la pintura de Madero... Cómo me va a gustar verlo ultrajado. Nadie debe ser ofendido así, vilipendiado... el que afecta la imagen de Madero o no conoce la historia, lo hace de manera inconsciente, o es un conservador, un pro porfirista .

–¿Sería el caso de estas mujeres? –le preguntaron.

–Cualquiera de las dos opciones. Entiendo que hay mucho dolor y las víctimas de la violencia están, con razón, muy dolidas y tienen derecho de manifestarse, pero no creo que esa sea la mejor forma de hacerlo, lo más adecuado. La violencia no es el camino.

Defendió que Piedra Ibarra no sea una académica o integrante de la sociedad civil, mucho menos una conservadora. La que está de presidenta de la CNDH, como nunca había sucedido, que una víctima o familiar estuviese a cargo de la comisión, porque antes los que estaban eran puros simuladores al servicio del régimen autoritario .