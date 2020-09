No está a discusión permanencia de Piedra en CNDH: Monreal

La permanencia de Rosario Piedra Ibarra al frente de la Comisión Nacional de Derechos humanos (CNDH) no está a discusión, ya que cumple con su responsabilidad, sostuvo el coordinador de Morena, Ricardo Monreal. Dijo que su bancada no considera que sea necesario que el Senado la cite a comparecer en estos momentos, sino mediar para resolver el problema.

Explicó que luego de una amplia discusión interna, su grupo parlamentario lo que decidió es actuar “como interlocutores de buena fe” y ayudar a resolver las diferencias que tienen paralizada a CNDH, ya que el Senado puede mantenerse indiferente o al margen de lo que está pasando en ese organismo, responsable de defensa de los derechos humanos.

El coordinador Monreal resaltó no se debe socavar, disminuir y atacar a una institución fundamental para la vida pública del país. Subrayó que “no satanizan ni deslegitiman” los reclamos de las víctimas, pero a nadie ayuda que se paralicen las funciones del órgano autónomo. “Por eso acudimos al buen entendimiento con las partes y vamos a contribuir a la mediación a la búsqueda de soluciones”, apuntó.

Ante la insistencia de reporteros por la petición expresa del PAN para que cite a comparecer a la titular de la CNDH, Rosario Piedra, respondió que no lo descartan, pero no en este momento, prefieren acudir a la mediación para resolver las diferencias que hay entre la autoridad y el grupo de manifestantes que han tomado las instalaciones de la CNDH.

El senador Monrel detalló que ya se está buscando la forma de sentarse con ambas partes, a fin de que esta misma semana se lleve a cabo la reunión. “Nuestra idea es de buena fe, no partimos de prejuicios ni tampoco de acusaciones, ni de que éstas se conviertan en verdad. Simplemente no es nuestra función juzgar si es o no el desempeño correcto, sino mediar, resolver y atender un conflicto que es real y que ahí está presente. Eso nos interesa”.

Explicó que la mediación en el conflicto puede ser a través de un grupo plural de senadores o de la Junta de Coordinación Política del Senado, que él encabeza o pueden ser ambas, no se obstaculiza y no se elimina una de la otra.

Durante la sesión el PAN siguió cabildeando la posibilidad de citar a comparecer a Rosario Piedra.