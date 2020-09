AMLO: participará en el Tren Maya la financiera BlackRock

Sobre la postura asumida por el ex presidente Felipe Calderón, quien en sus redes sociales difundió la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con la que ratificó el criterio del Instituto Nacional Electoral para ordenar el retiro de una cápsula en video sobre el Informe de gobierno donde aludía al Papa Francisco y al evangelio, cuestionó. ¿Por qué comento todo esto? Por la hipocresía. Ayer, les decía, retuitea Calderón un mensaje donde se celebra que me hayan impedido hablar del Papa Francisco cuando él, siendo Presidente, va a una misa, que viene un papa, el anterior, y comulga siendo jefe del Estado mexicano.

Producción de petróleo para consumo local

López Obrador informó que en materia petrolera se tiene proyectada una producción, hacia el final del sexenio, de 2.4 millones de barriles diarios, los cuales se destinarán exclusivamente para la refinación de gasolinas de consumo nacional.

Al insistir en su política de incrementar la producción de crudo, ésta no llegará a la sobrexplotación porque se pretende dejar reservas al futuro y, además, se buscará alentar el uso de otras fuentes energéticas.

No es extraer, extraer y extraer, y vender y vender para tener más dinero, pero a costa de una explotación irracional del petróleo; es una política distinta, nueva. Y desde luego, alentar las fuentes de energías renovables, pero de verdad, no estos negocios chuecos de las eólicas subsidiadas. Estamos pensando en rehabilitar las hidroeléctricas, que generan energía limpia .

Sobre el Tren Maya, el Presidente afirmó que en la definición para construir el tramo cinco se revisa el esquema de financiamiento. No vamos a pagar más que lo que requiere el gobierno cuando solicita deuda. No queríamos aceptar las condiciones de las famosas APP (adquisición tipo arrendamiento financiero), lo haríamos si nos sale igual que la deuda soberana, es decir, el interés de deuda soberana que paga Hacienda; si es mayor, no .

El mandatario declinó hablar sobre el nuevo amago del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para imponer cobros diversos para que los mexicanos paguen el muro, al argumentar que son tiempos de campaña electoral en ese país, lo que intensifica las pasiones.