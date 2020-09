Rechaza AMLO "vandalismo" en la CNDH

Ciudad de México. “No hay justificación” para la toma de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la alteración, con pintura, del cuadro de Francisco I. Madero que se encontraba en las instalaciones, dijo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“¿Por qué no van y hablan con la presidenta de la comisión, Rosario Piedra? Da a qué pensar esas actitudes”, dijo en su conferencia matutina, donde también anticipó que el presupuesto será austero.

“Claro que sí va a ser un presupuesto austero, pero todavía vamos a tener toda la información pasado mañana, para no adelantarnos y hacer una buena exposición sobre todo lo que tiene que ver con el presupuesto y la ley de ingresos”, dijo.

Esto, respecto de la convocatoria a la conferencia del miércoles al secretario de Hacienda, Arturo Herrera.

Por otra parte, en el caso de la toma de la CNDH expresó que respeta “todas las manifestaciones, pero no estoy de acuerdo en el vandalismo, en la violencia, con lo que hicieron a la pintura de Madero”.

Sostuvo que Rosario Piedra no es una conservadora. “Como nunca había sucedido, que una víctima o familiar de una víctima estuviese a cargo de la CNDH, los que estuvieron eran puros simuladores, al servicio del régimen autoritario”, señaló.

El Presidente expuso además: “Claro que no me gustó, cómo me va a gustar, ver a Madero ultrajado. Nadie debe ser ofendido así, vilipendiado, menos un luchador por la democracia como Madero. Ya si no respetamos eso...”

Manifestó que quienes mantienen la ocupación de las oficinas deben ser atendidas, pero en la CNDH.

“Ahora si van a tomar y quemar una oficina, ¿qué están pensando? ¿Que vamos a caer en la provocación y las vamos a desalojar? No. Aquí vienen se están días y días y nadie es molestado. Nunca actuamos así y enfrentamos cosas muy fuertes. Porque no es la vía, no es es el camino. Se tiene un optar por la no violencia”.