Ciudad de México. Los grupos parlamentarios del PAN, PRI, PRD y MC en el Senado, presentarán este martes en la sesión ordinaria de la Cámara Alta, un punto de acuerdo de urgente resolución para que se cite a comparecer a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, para que explique lo que ocurre en ese órgano de defensa de los derechos humanos.

En conferencia de prensa, la presidenta de la comisión de Derechos Humanos del Senado, la senadora panista Kenia López destacó que la titular de la CNDH , debe comparecer para explicar la crisis en la que tiene inmersa a esa institución.

Refió la toma de instalaciones de la CNDH ubicadas en el Centro Histórico de la Ciudad de México por un grupo de feministas y familiareas de desparecidos y víctimas de abuso sexual, feminicidio y homicidio.

Pero, abundó la senadora dlñ bla nquiazul, Piedra Ibarra deberá explica también al Senado, que está ocurriendo con “las renuncias o despidos de sus funcionarios, personas a las que ella invitó a trabajar al organismo y ahora los acusa de traición, pero los aludidos han manifestado que renunciaron por intromisiuón del Secretario Ejecutivo de la CNDH en las funciones de los dirtectortes generales”.

De igual forma, resaltó la presidenta de la comisión de Derechos Humanos del Senado, López, que Piedra Ibarra deberá explicar “porque no está cumpliendo la ley , ya que los directores de las visitudurías no son Visistadores Generales como lo estalece la ley, y ello se debe, explicó, porque no cumplen con los requisitos de ley”.

Al hacerse público el anunció, senadores del PRUI; MC y PRD, manifetysraon que ellos tambien apoyan ese punto de acuerdo, y lo signan además de senadorees del blanquiazul, las priístas Sylvana Beltrones y Claudia Anaya; Miguel Ángel Mancera del PRD y Juan Zepeda de MC.

Una vez que se hizo público el punto de acuerdo, el presidente de la Junta de Coordinación Politica del Senado, Ricardo Monbreal emeitió un posicionamie nto enel que detsacaó que es momento de buscar consensos, sin afán de deslegitimar ni satanizar la protesta, “fortalecer a la CNDH, e i ncluso se ofreció a ser interlocutor entre la CNDH y los manifestabtes”.

Monreal manifestóp el respaldo de Morena a la prtesidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, y subrayó que el Senafo no puede permanecer al margen de la crisis que resiente ese órgano naconal. “Lejos de buscar tumbar cabezas el Senadaao intentará zser interlocutor de buena fe”.

El también coordinador ce la bancada de Morena, dijo que “el Senado no debe desatender esta crisis, ya que es la instancia que designa a la titular de la presidencia de la CNDH”.