Morena no me condicionó su respaldo, afirma Sauri

Ciudad de México. Resultado del cumplimiento del acuerdo original para integrar la 64 Legislatura, con una votación en la que fue fundamental el sufragio de un sector de Morena, la presidenta de la mesa directiva en la Cámara de Diputados, la priísta Dulce María Sauri Riancho afirma que ese partido no condicionó su respaldo ni le pidió no presentar controversias constitucionales contra las reformas del Presidente.

“No hubo sugerencia. No me la hicieron y nunca la habría aceptado. El ejercicio de las facultades de la presidencia no está sujeto a condicionamiento alguno. Soy prudente en todo, no soy mujer de arranques, pero sencillamente les hubiera dicho ‘eso me imposibilita cumplir con la responsabilidad y, por lo tanto, no la acepto’”.

En entrevista con La Jornada, Sauri Riancho anticipa que la relación con el Ejecutivo se regirá por las costumbres parlamentarias y asistirá a los actos protocolarios si la invitan.

A las reservas que un sector de Morena presentó ante la desconfianza por el antecedente de la controversia constitucional de Laura Rojas (PAN) contra las atribuciones de la Guardia Nacional, recordó que en 2001 la Cámara reformó el reglamento para que –en los recesos del Congreso de la Unión– el titular de la mesa directiva pudiera interponer esos recursos.

“¿Por qué se introdujo? Jorge Carlos Ramírez Marín (PRI) interpuso una controversia en contra de Felipe Calderón, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobreseyó porque no podía hacerlo sin autorización del pleno y la oposición consideró necesario otorgar esa atribución a la presidencia de la Cámara.

Revisé el debate y quien hizo una consideración constitucional muy interesante fue el diputado del PT Jaime Cárdenas Gracia, actual presidente del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Si Morena lo considera, tiene toda la atribución para presentar una iniciativa que la elimine y deje al reglamento en el estado que se encontraba en 2011 .

La legisladora evaluó que las turbulencias de la semana pasada y el salto de diputados entre bancadas quedaron ya en el pasado, y confía en que el entendimiento impere en el año legislativo, sobre todo ahora que la Cámara entrará en la revisión del paquete económico.

Espero que el ánimo de resolver las cosas sea el que impere, no de obstaculizar y descarrilar , define.

–¿Cómo conjugar su papel institucional con su militancia priísta?

–El PRI me propuso, pero sabe que respondo al pleno plural de la Cámara. Si hay algún partido que tiene, no sólo en su raíz sino en su nombre, lo institucional es el PRI.

Sauri Riancho dijo que todo paquete económico siempre es una pieza de debate político, pero en el escenario de severísimos problemas en materia económica y de salud, y en las circunstancias muy complicadas, que de ninguna manera ignoro ni minimizo, haremos el mejor esfuerzo para escuchar las posiciones en la materia .

Sobre la consulta popular contra los ex presidentes, dice que cumplirá con sus responsabilidades en el trámite de recepción y entrega de firmas, pero su opinión personal es que la pregunta puede no reunir el requisito de respeto a la presunción de inocencia.

–Que se podría vulnerar...

–Así es, no me corresponde, como presidenta, pronunciarme oficialmente. Es una decisión de la Corte.