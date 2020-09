Defensa: sin validez, dichos de Lozoya antes de extraditarlo

Ciudad de México. El abogado de Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos, deslindó a su cliente de las supuestas declaraciones que hizo en España sobre el caso Fertinal y que retomaron algunos medios de información, donde según acusa al ex presidente Enrique Peña Nieto de presionarlo para realizar la operación a pesar del riesgo que implicaba.

En un comunicado, el despacho de abogados que encabeza Miguel Ontiveros Alonso señaló que el ex funcionario no hizo declaraciones ante la Fiscalía General de la República (FGR), mientras negociaba su extradición, por lo que dicha información no existe .

La supuesta declaración, relativa al caso conocido como Fertinal, que es atribuida al señor Emilio Ricardo Lozoya Austin, no existe, de ahí que los contenidos y las afirmaciones que se le imputan son falsas.

Agregó que las únicas entrevistas válidas son aquellas que se rinden ante la autoridad competente, como la FGR, institución con la que el señor Emilio Lozoya se encuentra colaborando para esclarecer hechos vinculados a casos de corrupción verificados en el pasado .