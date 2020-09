TEPJF ordena retirar spot de AMLO que menciona al Papa

Ciudad de México. Con el plazo de transmisión de promocionales del segundo informe de Gobierno vencido, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió el recurso promovido por la Presidencia de la República en contra de la decisión de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral que ordenó retirar el espot en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador en el que mencionaba al Papa Francisco y al evangelio. Los magistrados confirmaron la decisión del organismo de adoptar las medidas cautelares para retirarlo del aire.

En sesión “privada” no presencial, los magistrados determinaron que no era procedente la difusión del espots -transmitidos el 24 y 25 de agosto pasados, en el que López Obrador afirmaba que ayudar a los pobres no era comunismo, sino parte del evangelio. “El proyecto fue aprobado por unanimidad” confirmando los argumentos de los consejeros que integraban la comisión, en el sentido que involucraba cuestiones religiosas no permitidas por la ley.

Conforme a la ley, los gobernantes tienen un plazo de 7 días antes y cinco días después del informe para difundir espots asociados, por lo que en su caso, la decisión del TEPJF ya no tendría ningún impacto en los hechos.