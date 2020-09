Nadie me presionó para negar registro a México Libre: Murayama

Ciudad de México. El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama aseguró que nadie lo presionó, y menos el gobierno, para votar en contra de otorgar registro como partido político a la asociación Libertad y Responsabilidad Democrática del ex presidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala.

Luego de que estos últimos acusaron al gobierno de cerrarle la puerta a su agrupación e insistir en que todos los recursos que recibieron para formar el partido están plenamente identificados, Murayama escribió en redes sociales:

“Es conocida mi defensa de la autonomía del INE frente al gobierno. Hoy voté contra los registros de Partido Encuentro Solidario y de México Libre por convicción propia. Nadie me presionó, menos del gobierno. Ni lo intentan, pues no me dejo influenciar. Voté en libertad”.

Añadió que desde la revisión de agosto de 2019 a los ingresos y gastos de Libertad y Responsabilidad Democrática se le advirtió que no eran válidas las aportaciones a través de la aplicación “Clip”, porque no se conoce la identidad del donante. Aún así prosiguió usando esa vía de recolección. Ni sorprendimos, ni mentimos, fiscalizamos consistentemente”.

Agregó que la empresa Clip pide no usar la app para transacciones a partidos políticos, tras insistir en que los recursos obtenidos por esa vía –un millón de pesos– no fueron validados por el INE.

El consejero añadió: Cómo bien decía Galeano, el árbitro es "coartada de todos los errores, explicación de todas las desgracias…”.

A veces, raras veces, alguna decisión del árbitro coincide con la voluntad de hincha, pero ni así consigue probar su inocencia. Los derrotados pierden por él y los victoriosos ganan a pesar de él”.