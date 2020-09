En mensaje López Obrador “confiesa que presionó al INE”: Margarita Zavala

Ciudad de México. Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que el Instituto Nacional Electoral (INE) no le dio registro como partido político a la asociación Libertad y Responsabilidad Democrática, también conocida como México Libre, del ex mandatario Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala, ésta última consideró que en su mensaje el político tabasqueño confiesa haber presionado al órgano electoral y ahora amenaza al tribunal.

En redes sociales dijo: “Sr Presidente México Libre lo encabezo yo -no me extraña que usted le quite méritos a las mujeres- y es de más de 250 mil mexicanos que también son pueblo y que debe respetar Confiesa que presionó al INE, ahora amenaza al tribunal, con usted pierde la democracia, pierde México”.

Calderón Hinojosa señaló, a su vez, que la razón para negar el registro es que se dice que el 8 por ciento de sus ingresos fueron de donantes no identificados. “Eso es falso; se refieren a donativos hechos con tarjetas de crédito a través de Clip y de cada donante proporcionamos copia de credencial, carta y recibo”.

“Todos los donantes estaban identificados y si hubiera duda el INE podía corroborar su identidad preguntando a la autoridad bancaria. En uso de sus facultades. Antes de que se consumara esta barbaridad, todavía exhibimos 1 por 1 copias de las tarjetas de crédito”, resaltó.

Expuso que el tema de las donaciones no identificadas “claramente fue una acusación muy baja, falsa, repetida una y otra vez en la sesión del consejo. Y para remate, se habla de una queja de último momento que tres consejeros dicen desconocer y aún así, sin saber si procede, les parece suficiente cambiar su voto en contra. Atropello”, puntualizó Calderón.