Enfrenta Collado otra acusación; ahora por fraude fiscal de 36 mdp

Sábado 5 de septiembre de 2020. Hasta el cierre de esta edición, en el Reclusorio Norte continuaba la audiencia en la cual se definirá si se vincula a proceso por el delito de defraudación fiscal por más de 36 millones de pesos en contra del abogado Juan Collado Mocelo.

El juez Juan Carlos Ramírez Benítez determinará la madrugada de este sábado –luego de una audiencia de más de 14 horas–, si las pruebas aportadas por el Ministerio Público Federal, basadas en una denuncia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), fueron suficientes para iniciar un nuevo procedimiento en contra del ex abogado de Carlos Salinas de Gortari.

Collado Mocelo, quien fue detenido en julio de 2019, actualmente enfrenta ya de manera formal dos procesos penales, el primero de ellos por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y el segundo por fraude relacionado con los depósitos que posee en un banco de Andorra.

Sin embargo, ya le fue notificada la consignación de otra acusación por peculado agravado, por haber participado presuntamente en el desvío de 13 millones 700 mil pesos del erario de Chihuahua y el domingo se desahogará la audiencia de vinculación a proceso.

En ese contexto se enmarca el desahogo de la diligencia en la cual se definirá si se vincula a proceso por el delito de defraudación fiscal, luego de que los representantes de la Fiscalía General de la República (FGR) le imputan haber evadido el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por 36 millones de pesos durante el ejercicio 2015.

En este último asunto su defensa solicitó en días pasados la ampliación del plazo para presentar pruebas en descargo de su cliente, y entre las documentales aportadas estuvo un peritaje contable con el cual se pretendió demostrar que ellitigante y también ex defensor del ex dirigente petrolero Carlos Romero Deschamps, no incurrió en ninguna omisión fiscal, y por ello la audiencia se prolongó más allá de la media noche.

En días pasados el defensor de Collado Mocelo, José Xavier López García, informó que revisarían la contabilidad de su cliente, para ver si hubo alguna omisión de su contador o fiscalista.

De acuerdo con el nuevo sistema de justicia penal, el único delito por el cual Collado Modelo no puede obtener su libertad y enfrentar sus procesos penales fuera de prisión, es la acusación en su contra por el delito de delincuencia organizada.

Asimismo, en agosto, el Ministerio Público Federal puso a consideración de un juez con sede en la Ciudad de México un expediente por enriquecimiento ilícito en contra de Collado, pero concretamente el 12 de ese mes la autoridad judicial devolvió el archivo por considerar que no se presentaron suficientes elementos para librar la orden de aprehensión solicitada, y ahora tendrán que perfeccionar la acusación.