Trabaja López Obrador en acuerdo de inversión con el sector privado

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó esta mañana que trabaja en un acuerdo de inversión con el sector privado.



“Estamos también por llevar a cabo un acuerdo con el sector privado, en donde ellos van a participar con inversión”, dijo durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional. 



Al hablar de la situación económica del país indicó que uno de los objetivos centrales de la reactivación es garantizar el empleo, la principal preocupación de la gente.



Previamente había destacado que el combate a la corrupción y la austeridad en el gasto público son de los elementos que se analiza a nivel interno y externo.



“Independientemente de lo que resulte, nosotros ya no podemos seguir con esos excesos, extravagancias, con esa corrupción.



“Ese es el legado para nuevas generaciones, limpiar al país de corrupción, que nunca más vuelva a suceder, que no haya García Lunas, que entre todos juzguemos; cómo vamos a tener como modelo o aceptar quedarnos callados, cuando la seguridad de todos estaba en manos de la delincuencia, de la organizada o la de cuello blanco”, señaló. 



También manifestó la perspectiva de que se mantenga el valor del peso y subrayó que hay confianza de los inversionistas en el gobierno de México.



“Los inversionistas tienen muy buena información, saben dónde hay riesgos de inestabilidad política, donde no hay piso parejo, y se apoya a empresas, a bancos y no hay libre competencia”, señaló.



Los inversionistas saben, añadió el mandatario, si existe o no estado derecho o si es un estado de chueco, los inversionistas saben si domina o no el influyentismo, saben si el gobierno en serio, responsable o no.



Afirmó que antes se cobraba hasta en un millón de pesos cada audiencia para recibir a los representantes de la empresa porque si quería hacer negocio, expresó, tenía que caerle.



La situación actual, dijo, permite no tener problemas de devaluación, que haya seguridad para las inversiones, para que puedan venir empresas, porque además no se tiene el control corporativo de sindicatos.



El presidente dijo que la economía se va a recuperar y para ello ayudan los trabajadores, los técnicos y el sector privado, y así lo reconoció en su segundo informe de gobierno. 



En ese sentido, abundó en la conferencia de prensa matutina, se impulsan obras como el Tren Maya, la infraestructura en el Istmo, el nuevo aeropuerto internacional, y la construcción de vivienda, entre otros, al tiempo de fomentar la llegada de inversión extranjera, en el contexto del tratado comercial de América del Norte.



Comentó también que en la medida que baje la pandemia ,“creo que muy pronto”,  se recuperarán más empleos, en particular en polos importantes turísticos como los de Baja California Sur y Quintana Roo, así como Puerto Vallarta y Acapulco, según se ve en las gráficas de ayer respecto al ámbito sanitario. 



Reiteró su confianza de que el país saldrá adelante sin endeudar al país, pese a las ofertas de organismos financieros internacionales.