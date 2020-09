Sale una de las manifestantes de instalaciones de CNDH

Ciudad de México. Después de tres días completos de permanecer en la sede de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ubicada en el Centro Histórico, la señora Silvia Castillo Hernández, una de las personas que participan desde el miércoles en la toma de ese inmueble, salió para descansar en un hotel ubicado cerca del Zócalo, pues su estado de salud se había deteriorado en estas horas.

La mujer, madre de Alan Ibarra Castillo, asesinado en 2019 en el estado de San Luis Potosí, accedió a salir luego de que la titular de la subdirección de Atención al Público de la CNDH, Tania Sofía Flores Meza, se comprometiera a que al día siguiente se le permitiría volver al edificio para continuar con su protesta.

“Ya estuve tres días aquí. No duermo y un corazón necesita descansar, porque ya me checaron y tengo el ritmo cardiaco bajo. Me duele el pecho, la cabeza y ya tuve un síncope. Lo que necesito ahorita es descansar, asearme, bañarme. No me quería ir, pero ya no aguanto. Me da tranquilidad que el edificio está salvaguardado por víctimas”, señaló Castillo, quien dijo sufrir de diabetes e hipertensión.

Luego de afirmar que en la sede ocupada permanecen alrededor de 40 personas, la mujer señaló que aunque ya se reunió el miércoles pasado con la ombudsperson Rosario Piedra Ibarra, el encuentro no le fue de utilidad a los inconformes.

“A ella este puesto le queda grande. Para mi gusto, ella no tiene el carácter y no debe estar ahí; deben poner a una persona capaz. No nos ha dado soluciones ni nos ha escuchado”, dijo Castillo.

La inconforme subrayó que no confía en que lleven el caso de su hijo con las autoridades de San Luis Potosí, porque en esa entidad a los asesinos de su hijo “los protege el procurador y los de derechos humanos, porque tienen dinero”.

Al presidente Andrés Manuel López Obrador lo llamó a “que no sea omiso, que se apiade de nuestro dolor como madres, como mexicanas que creímos en él y en sus palabras. Por favor, señor Presidente, somos mexicanas, mujeres y mamás; no pido dinero, pido justicia y que no hagan caso omiso” de nuestras exigencias.

Para desocupar el inmueble de República de Cuba 60, dijo, las manifestantes exigen que acudan al lugar la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas.

Mañana sábado, a las 10 AM, las personas que ocupan el edificio darán a conocer un posicionamiento con sus demandas.